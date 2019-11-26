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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özden ATİK/İSTANBUL,(DHA)
26.11.2019 - 17:23, Son Güncelleme:

Hrant Dink cinayeti davasında tanıklar dinleniyor

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Hrant Dink cinayeti davasında tanıklar dinleniyor

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 76 sanığın yargılandığı davada tanıkların dinlenilmesine devam edildi. Eski emniyet müdürü Yunus Dolar tanık olarak verdiği ifadesinde, sanıklardan gazeteci Ercan Gün'ün FETÖ ile ilişkisi hakkında "Zaman gazetesine bir şeyi Ercan Gün aracılığıyla iletiyorduk ve Zaman gazetesinden Ekrem Dumanlı da söyleyeceklerini Gün vasıtasıyla iletiyordu" dedi. Ercan Gün ise tanık Dolar'ın sözlerine "Alçakça bir iftira bu" diyerek tepki gösterdi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar eski emniyet müdürü Ramazan Akyürek ve Ercan Gün, Ses ve Görüntülü Bilişim (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Aralarında dönemin Trabzon Jandarma Alay Komutanı Ali Öz'ün de bulunduğu 4 tutuksuz sanık da duruşmada hazır bulundu. 

ERCAN GÜN'ÜN FETÖ BAĞLANTISI SORULDU

Duruşmada, FETÖ soruşturmasında itirafçı olan eski emniyet müdürü Yunus Dolar tanık olarak dinlendi. Cinayet öncesinde İstanbul'da azınlık masasında görevli olduğunu, cinayet sırasında ise Erzincan'da görev yaptığını belirten Yunus Dolar, cinayetle ilgili bir bilgisinin olmadığını, sadece Dink cinayeti öncesinde Agos Gazetesi önünde yapılan basın açıklamalarının olduğunu, bu protestolar sonrasında tedbir alınması için yazı yazdıklarını söyledi. Mahkeme Başkanı, sanıklardan Ercan Gün'ün "FETÖ ilişkisine dair ne biliyorsunuz?" diye sorması üzerine Dolar, "Ben Vatan Caddesi'nde çalışırken o da polis muhabiriydi. Ekrem Dumanlı'nın kardeşiyle aynı katta çalışıyorduk. O da FETÖ mensubuydu. Ercan Gün de Zaman Gazetesi'nde çalışıyordu. Kendisini 90'lı yıllardan beri tanıyorum. Zaman gazetesine bir şeyi Ercan Gün aracılığıyla iletiyorduk ve Zaman gazetesinden Ekrem Dumanlı da söyleyeceklerini Gün vasıtasıyla iletiyordu" şeklinde yanıt verdi. 

SANIKLARIN FETÖ İLİŞKİSİ TEK TEK SORULDU

Mahkeme Başkanının sorusu üzerine Yunus Dolar, kendisinin FETÖ davasında yargılandığını ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verildiğini belirtti. Daha sonra başkan tek tek emniyetçi sanıkların ismini okuyarak "FETÖ ile ilişkili miydi?" diye sordu. Dolar, sanıklardan çoğu için "bilmiyorum, tanımıyorum" şeklinde yanıtlar verdi. Sanıklardan Celalettin Cerrah, Engin Dinç ve Reşat Altay'ın FETÖ ile herhangi bir bağlantıları olmadığını söyleyen Dolar, sanık Ali Fuat Yılmazer ile ilgili "Cemaat marifetiyle İstanbul emniyetine atandı. Bunu herkes biliyordu" dedi. 

"NORMAL GAZETECİLERLE GEYİK YAPARDIK"

Daha sonra sanık Ercan Gün'ün avukatı İlkan Koyuncu, müvekkiliyle emniyet dışında bir araya gelip gelmediklerini ve müvekkilinin cemaat üyesi olup olmadığına ilişkin somut bilgisi olup olmadığını sordu. Tanık Yunus Dolar ise "Emniyet dışında bir araya gelmedik. Normal gazetecilerle geyik yapardık. Ancak aynı düşünceyi paylaştığınız zaman konuştuğunuz konular farklı olur. Biz cemaatle ilgili konular konuştuğumuz için konularımız farklıydı" dedi. MİT krizinde Ercan Gün'ün kendisine söyledikleriyle ilgili eski beyanı hatırlatılarak, "Ercan Gün'e, 'MİT müsteşarıyla ilgili ABD'den talimat geldiğini kimlerden duydun?' diye sormadın mı?" sorusu yöneltilen Dolar, "Böyle kritik bir bilgi herkese paylaşılmaz" diye konuştu. Avukat Koyuncu'nun, "Sizin beyanlarınızdan sonra MİT dosyası tefrik edilerek bu dosyayla birleşti. Sizin beyanınız dışında bulgu yok. Madem kendi aranızda emniyette sohbet yapıyorsunuz, bunu bilmiyor musunuz?" sorusuna Dolar, "Emniyet ayrı gazete ayrı bir cemaat birimi. Birbirinden farklı. Örgüte ait toplantı yapması zaten olası değildi. Sohbetlerimizin olduğunu ve bununla ilgili bilgileri zaten devletimle paylaştım" cevabını verdi. 

ERCAN GÜN: "ALÇAKÇA BİR İFTİRA" DİYEREK TEPKİ GÖSTERDİ

Avukat Koyuncu, "Ekrem Dumanlı, Zaman gazetesinin başındaki kişi. Kardeşi polis emniyet teşkilatında. Bunların arasındaki iletişimi Ercan Gün mü sağlıyor diyorsunuz?" sorusuna, "Evet. Bu mahrem hizmetlerde bir kuraldır. Kardeşi de olsa, babası da olsa direkt görüşemez" diye cevap verdi. Bunun üzerine sanık Ercan Gün, "Alçakça bir iftira bu" diyerek tepki gösterdi. Sanık Ercan Gün'ün, "Benim askeri liseden atıldığımı söylüyorsun. Nereden biliyorsun?" diye sorduğu tanık Dolar, "Sen bana söyledin" dedi. Bunun üzerine Gün, "Bu benim zaten kitabımda yazıyor. Okuldan yabancı dil sınavını geçemediğim için ayrıldım. FETÖ ile ne ilgisi var. Bu kişi benim askeri liseden atılmamı örgüte bağlıyor. Benim ne gerekçeyle ayrıldığım belli. Cemaatin gazetesinde çalışmış olmak, bir dönem sempati duymak, örgüt üyesi olmayı gerektirmez. Mühim olan somut bir şey. Yunus Dolar'ın ifadesinden dolayı buradayım" dedi. Duruşmada, dönemin Trabzon Jandarma Komutanlığı görevlisi Hasan Gözalan ve Trabzon Jandarma Komutanlığı istihbarat şubesinde "aşırı sol faaliyetler" tim elemanı Uğur Erdoğan da tanık olarak ifade verdi. Mahkeme, duruşmayı yarına erteledi.

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