Hrant Dink anıldı... 13 yıldır buradayız 

HALASKARGAZİ Caddesi’nde yürürken, 19 Ocak 2007 günü saat 15.05’te öldürülen Hrant Dink için anma töreni düzenlendi. Üzerinde Hrant Dink’in fotoğrafının bulunduğu, ‘Utanmak için geç değil’ yazılı poster gazete binasına asıldı. Polis güvenlik önlemleri için Halaskargazi Caddesi’ni trafiğe kapattı. Törene katılanlar üzerleri aranarak alana alındı. Dink’in öldürüldüğü saat olan 15.05’te başlayan törende, ‘Hepimiz Hrant’ız, Hepimiz Ermeni’yiz’, Faşizme inat, kardeşimsin Hrant’, ‘Katilleri koruyan cinayete ortaktır’, ‘Biz bitti demeden bu dava bitmez’ sloganları atıldı. Dink’in öldürüldüğü kaldırıma çiçekler bırakıldı. Türkçe ve Ermenice şarkılar söylendi.

Hrant’ın Arkadaşları grubu adına Şebnem Korur Fincancı Agos gazetesinin penceresinden anma törenine katılanlara seslendi. Hrant Dink’in eşi Rakel Dink’in eşlik ettiği Fincancı şunları söyledi:

SÖZÜMÜZ VAR HRANT’A

“19 Ocak 2007’de saat 15.05’te zaman durdu. Şaşkındık. Birlikte kurulan hayallerin sıcaklığı hâlâ yüreğimizde. O hayallerden hiç vazgeçmedik. Adım adım ilerledik. O günden bugüne. Bu toprakların yarası hiç kapanmadı. Hakikati aramaktan vazgeçmemişti Hrant. Öyleyse vazgeçmeyeceğiz biz de hiçbirimiz. Sözümüz var Hrant’a, yaralarımızı beraber onarmak boynumuzun borcu. Birlikte kurulan hayallerin sıcaklığı hâlâ yüreğimizde. Hrant için adalet için. Buradayız, vazgeçmiyoruz. Faşizme inat yaşasın Hrant.”