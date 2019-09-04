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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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04.09.2019 - 16:29, Son Güncelleme:

HPV virüsü nedir, HPV virüsünün belirtileri nelerdir?

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HPV virüsü nedir, HPV virüsünün belirtileri nelerdir?

Human papillorna Virüs (HPV), virüsü nedir sorusu internette merak edilen konular arasındaki yerini alırken, HPV virüsünün belirtileri de ayrıca araştırılıyor. Peki HPV virüsü nedir, HPV virüsünün belirtileri nelerdir?

'Human papillorna Virüs' daha çok hem erkek hem de kadın genital bölgede ve bu bölge mukozalarında enfeksiyon yapan ve kondilom(condyloma acuminatum) adı verilen siğil şeklinde kitlelerin oluşumuna neden olan bir çeşit virüstür. HPV bir kez vucuda girdiğinde hücreler içine yerleşir ve dönemsel olarak tekrarlayan enfeksiyonlara yol açar. HPV virüsü ve buna bağlı genital siğil enfeksiyonu cinsel yolla bulaşan hastalıklar gurubuna yer almasına rağmen çok nadiren de olsa cinsel ilişki dışında da bulaşabildiği bilinmektedir.

Erkekte HPV virüsü

Rahim ağzı kanserine yol açan HPV virüsünün, erkeklerde de penis kanserine neden olduğu bilinmektedir.Genellikle erkeklerin taşıyıcı olduğu ve bu nedenle korunmasının da kadınlar kadar önemli olduğunu unutmamak gerekmektedir. Genital siğil erkek hastalar için de önemli riskler oluşturmakta olup tespit edildiğinde, zaman kaybetmeden tedavi edilmelidir.

BELİRTİLERİ NELER?

Virüs daha çok sıcak ve nemli alanları sevdiği için makat çevresi, kasık kıvrımında küçük, deri renginde veya kırmızı kahverengi kabarıklıklar olarak başlar. Bölge çok nemliyse beyazımsı olabilir. Kitleler büyüyüp karnabahar görüntüsünde kitlelere dönebilir. Genelde ağrı ve kaşıntı yapmaz. Kişi enfekte olmuş bölgeyi kaşıyarak, başka bölgelere virüsü taşıyabilir ve yayılmasına sebep olabilir.

Ağırlıklı olarak dermatolog muayenesiyle tanı koyulur. Bazen kesin tanı için parça almak ve patolojik inceleme yapmak gerekebilir.

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Virüsün tedavisi yoktur, ancak çoğu enfeksiyon kişinin kendi bağışıklık sistemiyle temizlenmektedir.

HPV virüsünün tedavisinden çok, enfeksiyonun yol açtığı sorunlar tedavi edilmektedir.

HPV virüs enfeksiyonlarından korunmanın tek yolu da aşılanmaktır. Sadece aşılar ile yeterli koruyucu güçte ve seviyede antikor üretebiliyoruz.

Bu tiplerin hepsini içeren yeni geliştirilen HPV aşıları bu nedenle tüm kanserlerin %90’ını önleyebilir.

Günümüzde 3 farklı aşı mevcut. 2’li aşı, HPV 16 ve 18’e karşı; 4’lü aşı HPV-16 ve 18 ile beraber siğillerden sorumlu HPV-6, 11’e karşı; 9’lu aşı ise HPV 6, 11, 16, 18 dışında, 31, 33, 45, 52 ve 58’e karşı etkilidir. 9’lu aşılar şu anda dünyada kullanılmakta olan aşılardır.

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