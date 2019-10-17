Hostes eşe kâbusu yaşatmıştı... Yakalandı
Mersin’in Tarsus ilçesinde, hostes olarak çalıştığı servis aracından zorla indirdiği eski eşi G.A.’yı (28) pompalı tüfekle vurarak yaralayan O.G., yakalandı.
Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen O.G. sorguya alındı. Eski koca, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
BACAĞININ KESİLME RİSKİ VAR
MERSİN’in Tarsus ilçesinde, eski eşi O.G. (34) tarafından hostes olarak çalıştığı servis aracından zorla indirilip, pompalı tüfekle yaralanan G.A.nın (28) vücuduna isabet eden saçmalar nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dalağının ameliyatla alındığı, bir bacağının ise kesilme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu öğrenildi.
NE OLMUŞTU?
Tarsus ilçesinde dün meydana gelen olayda bir süre önce ayrıldığı eşi G.A.nın çalışmasını istemeyen O.G., eşini hostes olarak çalıştığı servis aracından zorla indirip pompalı tüfekle yaralayarak kaçtı. Vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan G.A., tedavi için Tarsus Devlet Hastanesine götürüldü. Yoğun Bakım Servisinde tedavi edilen G.A.nın dalağı ameliyatla alınırken bağırsağında ve bacağında ciddi hasarlar meydana geldiği tespit edildi.
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