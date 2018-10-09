Höşmerim nasıl yapılır? İşte höşmerim tatlısının tarifi
Höşmerim nasıl yapılır sorusunun yanıtı tatlı lezzetler seven birçok kişi tarafından sorgulanmaya başladı. Çanakkale ve Balıkesir yöresinde çok sevilen bu tatlıyı siz de evinizde kolayca yapabilirsiniz. İşte, höşmerim tatlısının tarifi.
Höşmerim, Balıkesir yöresinde (özellikle de Havran ilçesi) 500 yılı aşkın bir süredir yapıldığı bilinen bir tatlıdır. Höşmerimin ilk defa Orta Asya'dan göç yolu ile gelen Anadolu Yörüklerinin yaptığı sanılmaktadır. Höşmerim tatlısı peynir tatlısı olarak da bilinir. İşte, höşmerim tatlısının tarifi.
Malzemeler
1 su bardağı yağlı tuzsuz taze peynir (tuzsuz rendelenmiş dil peyniri de olur)
1 çay kaşığı kabartma tozu
1 yumurta sarısı
1 çay bardağı irmik
1 çay bardağı un
1 su bardağı kadar toz şeker
Çok az safran (arzuya göre)
Süslemek için fındık, fıstık veya ceviz
Hazırlanışı
Yağlı tuzsuz taze peyniri, kabartma tozunu ve yumurta sarısını kısık ateşte yağı çıkıp bal rengi alana kadar pişirin. Kıvama geldikten sonra irmik, un ve toz şeker ilave edip şeker eriyene kadar karıştırın. Höşmerimin sarı olması için çok az safran koyabilirsiniz.
Soğuduktan sonra fındık, fıstık veya ceviz ile ikram edebilirsiniz.
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