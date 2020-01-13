Hoşgeldin nasıl yazılır? Hoş geldin TDK’ya göre bitişim mi ayrı mı yazılır?

En sık yapılan yazım hatalarından biri hoş geldin kelime grubunun yazımında ortaya çıkar. Hoş geldin kelimesinde yapılan hata fonetik olarak kolay okunmasından kaynaklanır. Birçok insan bu kelime grubunun doğru şekilde yazımını bilmez. Hoşgeldin kelimesinin doğru yazılışı nasıldır?

Hoşgeldin Nasıl Yazılır?

Holgeldin kelimesinin doğru yazımı hoş geldin şeklindedir. Ş ile g harflerinin arasına bir karakter boşluk konulmalıdır. İki farklı kelimenin bitişik yazılabilmesi için birleştiğinde farklı bir anlam ifade etmesi gerekir.

Örneğin; hanım ve eli kelimelerinin kendi başlarına bir anlamı vardır. Hanımeli kelimesi ise bir bitkinin adıdır. Hanım ve el kelimelerinden farklı bir anlam taşır. Ancak hoş ve gelmek kelimeleri birleştiğinde farklı bir anlam çıkmaz. Bu nedenle bu kelime grubu yazılırken iki kelimenin arasına boşluk konulur. Hoşgeldin nasıl yazılır sorusu ve sıklıkla yanlış yazılan kelimelerin yazımı değerlendirilirken bu kurala dikkat edilmelidir.

Kelimenin Doğru Yazılışı

Hoşgeldin kelimesinin doğru olarak yazımı ş ve g harflerinin arasına boşluk konulmasıyla olur. Bir kelime grubunu doğru yazmak isteyenlerin, iki kelime birleştiğinde farklı bir anlam taşıyıp taşımadığına dikkat etmesi gerekir. Kelimeler birleştiğinde farklı bir şeye ithafta bulunuyorsa bitişik yazılmalıdır. Eğer kelime anlamında herhangi bir değişiklik yoksa ayrılmalıdır.

Hoş geldin kelimesi de birleştiğinde anlamı kaybolmayan kelime gruplarındandır. Bu nedenle kelime grubu yazılırken boşluk kullanılarak yazılmalıdır. Türk Dil Kurumu, kelimenin doğru yazımının bulunduğu en güvenilir adrestir. Kurumun resmi web sitesi üzerinde kelimeler, cümle içerisinde kullanılarak örneklendirilir.