Hoşçakal nasıl yazılır? Hoşça kal TDK’ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır?

Yeri geldiğinde iyi dilek, yeri geldiğinde veda sözü olarak kullanılan hoşça kal kelimesi merak edilen bir konudur. Konunun merak edilen kısmıysa bitişik mi, ayrı mı yazıldığıdır. Tamamı ile Türkçe Sözlük kaynaklarından yararlanılarak elde edilen bilgilerde hoşçakal nasıl yazılır sorusu cevabıyla yazıda yer almaktadır.

Bitişik Okunan Hoşçakal, Hoşça Kal Mıdır?

Kelimenin doğru yazımı ''hoşça kal'' olarak TDK Sözlüğünde yer almaktadır. TDK'da yer almasıyla doğru olan yazımın, ayrı olduğu bütün kaynaklarca kabul edilir.

Tek okunuşta bitişik şekilde kulağa hitabeden kelimenin doğru yazımı ''Hoşça kal'' olmaktadır. Ayrı yazımı doğru kabul edildiğinde ise veda sözü olarak anlamını yitirdiği düşünülebilir, sebebiyse kelimenin ''hoşça 'hoşluk kısmı' '' ön planda yer almaktadır. Ancak hoşça kal da denilerek veda sözü anlamını yitirmez. Sözlük kaynaklarında hoşça kal kelimesinin bir veda sözü olduğuna yönelik bilgi yer almaz. Ancak toplumun genelinde veda sözü olarak da kullanılması, kullanımının bulunduğunu gösterir.

Ayrıca hoşça kal sözünün veda sözüyle bağdaştırılmasında ki bir sebep de hoşça kal sözünün elveda kelimesiyle karıştırılmasından kaynaklıdır. Kimi zaman aynı anlamı ifade ettiği sanıldığından veda sözü olarak da düşünülür.

Hoşça Kal TDK'ya Göre Bitişik Mi? Yoksa Ayrı Mı Yazılır?

TDK Sözlüğüne göre kelime ''hoşça kal'' olarak yer almaktadır. Sözlükte arama motoruna ''Hoşçakal'' yazılması durumunda sonucun çıkmadığı görülür. Kelimenin TDK'da doğru yazımının hoşça kal olduğu kanaatine bu durumdan varılmaktadır. Kelimeye Sözlükte ulaşılması durumunda ise; ''Ayrılan kimsenin kalanlara söylediği bir iyi dilek sözü'' ne anlam ifade ettiğinde yer verildiği görülür. Anlamını da Ahmet Ümit'in şu sözleriyle desteklendiği yer almaktadır.

''Hoşça kalın, diyor aracın kapısından çıkarken."