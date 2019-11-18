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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sayit Durmaz - DHA
18.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Hoşça kal büyük usta

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Hoşça kal büyük usta

Türk tiyatrosu, bir yıldızını daha kaybetti. Usta oyuncu Yıldız Kenter, dün akşam 91 yaşında yaşamını yitirdi. Kenter, akciğer rahatsızlığı sebebiyle önceki gün yoğun bakıma alınmıştı.

TÜRK tiyatrosu hocaların hocası Yıldız Kenter’e ağlıyor. Önceki gün akciğer rahatsızlığı sebebiyle İstanbul’daki Amerikan Hastanesi’ne kaldırılan Kenter, dün saat 19.00’da hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun ölümü sanat camiasını yasa boğdu.

Asıl adı Ayşe Yıldız olan Yıldız Kenter, 11 Ekim 1928’de İstanbul’da dünyaya geldi. Annesi İngiliz Olga Cynthia (Nadide) ve babası diplomat Ahmet Naci Kenter olan Yıldız Kenter, ablası Güner, ağabeyleri Nedim ve Mahmut ile küçük kardeşi Müşfik’ten oluşan 7 kişilik bir ailede büyüdü. Ankara Devlet Konservatuvarı Yüksek Bölümü’nü sınıf atlayarak bitiren Yıldız Kenter, Rockefeller bursunu kazanarak, American Theatre Wing, Neighbourhood Play House ve Actor’s Studio’da oyunculuk üzerine çalışmalar yaptı.

100’DEN FAZLA OYUN

1959’da Devlet Tiyatrosu’ndan  ayrıldıktan sonra bir yıl Muhsin Ertuğrul ile çalıştı. Daha sonra kardeşi Müşfik Kenter ve eşi Şükran Güngör ile Kent Oyuncuları Topluluğu’nu kurdu.

Hoşça kal büyük usta

Ankara Devlet Konservatuvarı, İstanbul Belediye Konservatuvarı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde bölüm başkanlığı da yapan usta sanatçı, sinemada da üç kez Altın Portakal ödülünün sahibi oldu. 

Sanatçı ayrıca, Sovyetler Birliği, ABD, İngiltere, Almanya, Hollanda, Danimarka, Kanada, Yugoslavya ve Kıbrıs’ta İngilizce ve Türkçe oyunlar sergiledi. Shakespeare, Çehov, Brecht, Inoesco, Arthur Miller, Melih Cevdet Anday, Adalet Ağaoğlu, Necati Cumalı, Muzaffer İzgü’nün aralarında bulunduğu yazarların 100’den fazla oyununu sahneye taşıdı.

DEVLET SANATÇISIYDI

1981’de “Devlet Sanatçısı” unvanını alan Yıldız Kenter, 1991’de Uluslararası Lions Kulübü’nün “The Melvin Jones” ödülünü aldı. İki kez Ulvi Uraz “En İyi Kadın Oyuncu”, üç kez de aynı dalda Avni Dilligil ödülüne layık görüldü.

1995’te Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tiyatro sanatına katkılarından dolayı Onur Ödülü’ne layık görüldü. 1998’de Ankara Sanat Kurumu Yılın Kadın Sanatçısı ödülü, aynı yıl Muhsin Ertuğrul Yaşam Boyu Onur Ödülü, 1998’de Cumhurbaşkanlığı Büyük Kültür ve Sanat Ödülü, “Martı” adlı oyunda Madam Arcadina rolüyle 1999’da Afife Jale Tiyatro Ödülleri’nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı.                             

ONU UNUTMAYACAĞIZ

Kenter’in ölümünün ardından siyaset ve sanat dünyasından birçok isim taziyelerini sundu.

- Sanatçının kızı Leyla Kenter’i arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter’dan da “Değerli tiyatro sanatçımız #YıldızKenter’e Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum” mesajı paylaştı.

- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Güle güle büyük usta... Ruhun şad olsun. Seni unutmayacağız...

- CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Türk tiyatrosunun usta ismi Yıldız Kenter’in vefatından dolayı derin üzüntü duydum. #YıldızKenter’e Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum.

- Müjdat Gezen: Gencecik bir kızken bizim okulumuza öğretmen olarak Ankara’dan geldi. Aşağı yukarı 58 yıl oldu. 58 yıldır beraberliğimiz sürdü. Çok üzgünüm, konuşamıyorum. İçim çok buruk. Onu unutmayacağız.

- Mustafa Alabora: Nasıl bir oyuncu olduğunu söylemek bizim haddimiz değil, dünya çapında bir oyuncuydu.

KENTER TİYATROSU’NDA UĞURLANACAK

- Yıldız Kenter 1951’de tiyatro sanatçısı Nihat Akçan’la evlendi. Bu evlilikten kızı Leyla dünyaya geldi.  Kenter 1965’te evlendiği usta aktör Şükran Güngör’le ise 37 yıl birlikte yaşadı. Ta ki çok sevdiği eşini 2002’de pankreas kanserinden kaybedene kadar... Yıldız Kenter için yarın Kenter Tiyatrosu’nda saat 10.00’da tören düzenlenecek. Yıldız Kenter, Levent Afet Yolal Camisi’ndeki öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından, Aşiyan Kabristanı’nda toprağa verilecek.

 

 

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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