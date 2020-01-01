Hoş geldin 2020... Yeni yıl, yeni hayat

DOĞAN HIZLAN

1- Behçet Necatigil Şiir Ödülü’ne ara verildi. Kırk yıldır ödülü ailesi düzenliyordu. Eşi Huriye Necatigil, kızları Selma Necatigil ve Ayşe Sarısayın ödülü sürdürdüler. Benim için önemi neydi biliyor musunuz? Kırk yıl süren ödülün ilk yılından itibaren ben jüri üyesiydim. Çünkü eşi ilk olarak beni jüriye seçmişti. Bu yıl yapılan törende İngiltere’de yaşayan Şavkar Altınel’e verildi ödül. Bundan sonra bakalım ödül ne olacak...

2- Benim hakkımda Harvard Üniversitesi bir armağan kitabı yayımladı. Journal of Turkish Studies’in hazırladığı, Cemal Kafadar, Gönül Alpay Tekin ve Orçun Üçer’in düzenlediği kitap hacmindeki özel sayıda akademisyenlerin, eleştirmenlerin incelemeleri var.

3- Yazarlar hakkında, tanıdığım dostlar üzerine çeşitli yerlerde, üniversitelerde konferanslar verdim. Geçen yıl Tarık Buğra, İlhan Berk, Ferit Edgü, Oğuz Atay üzerine konuşmalar yaptım. Bu konuşmaların hoşuma giden yanı, onlar üzerine anılarımı da dinleyicilere aktarmam.

1- Türk edebiyatının tanınmış yazarlarının benim hakkımda yazdıkları kitap olarak yayımlanacak. O kitapta benim fotoğraflarım da yer alacak. İnsanın meslektaşları tarafından beğenilmesinin de ayrı zevki olduğunu itiraf etmeliyim.

2- TRT 2’de geçen yıl başladığım ‘Karalama Defteri’ sürecek. Türk edebiyatının, sanatının önemli adlarını konuk olarak programımıza alıyorum. Yıllar önce TRT’de ‘Yaşayan Edebiyatçılar’ ile televizyon konuşmalarını yapmıştım. ‘Karalama Defteri’ programına da gene TRT’de başlamıştım. Daha önceki konuşmalarımın bir bölümü ‘... Yazı Kalır’ adıyla yayımlanmıştı, şimdi de yeni konuşmalarım kitaplaşacak.

3- Ayrıca kitaplarımı toplayacak bir kütüphane girişimim var. Fatih’teki kitaplığımı da yeniden düzenliyorum.

Tabii yeni kitap projeleri de zihnimden gitmiyor.

ERTUĞRUL ÖZKÖK

1- Bu yılki Bayreuth Festivali’nin açılışındaki Wagner’in Tannhauser operasını seyretmek. Wagner’in yaşadığı ve eserlerini sahnelediği şehirde kendi tasarımı olan opera binasında bu eseri seyretmek çok heyecan vericiydi.

2- İstanbul-İzmir otoyolunun açılması. Böylece psikolojik olarak “Hem İstanbul’da hem de doğduğum şehir İzmir ve Urla’da yaşıyorum” duygum çok kuvvetlendi ve bu bana iyi geldi.

3- Üniversiteye başlayan torunum Zeynep Saatçi ile sosyal ve kültürel konularda, küçük torunum Sinan Ali Saatçi ile Marvel ve DC Comics filmleri üzerine sohbet etmeye başlamak. Ayrıca Sinan Ali’nin kendi çizdiği ve fanzin haline getirdiği çizgi romanlarının ilk 10 kopyasından birini bana satması.

1- Adalet reformunun gerçek anlamda uygulanması; içerdeki aydın, gazeteci, sanatçı ve siyasetçilerin serbest bırakılması.

2- Uzun yıllardır hayal ettiğim Antarktika seyahatini, mümkünse oraya giden Türk bilim ekibi ile birlikte yapmak. Onlarla yapılan araştırmalar konusunda sohbet etmek.

3- Kırklı yaşlardaki kadınları anlattığım ‘Kırk7’ kitabımdan sonra 50’li yaşlardaki kadınları anlatacağım ‘Kırk7 Plus’ isimli yeni bir kitap yazmak.

FATİH ÇEKİRGE

1- Denizde yelkenden sonra dağlara da yöneldim. Bir dağ bisikleti aldım. Ve Likya yollarında, dağlarda, ormanların, nehirlerin arasından, patikalarda dağ bisikleti yapmaya başladım. Ve şunu gördüm: Türkiye’de kilometrelerce giden bisiklet parkurları var. Harika bir duygu.

2- Kızımın yaptığı müzikleri dinlemeye başladım. Başka bir hayatın sesini duydum. ‘Düğüm’e bayıldım.

3- Oğlum Barcelona’da tenis akademisini bitirip turnuvalara başladı. En aşağıdan, en dipten, en meşakkatli yollardan geçerken kortlarda yaptığı mücadeleyi gördüm. Kızım ve oğlumu kendi istedikleri bir hayatı seçip mücadele ederken seyretmek yalnızca 2019’un değil, bütün zamanların en güzel anı oldu.

1- Akdeniz’de en az 1000 millik bir yelken seyri... Ve elbette Akdeniz’de barış dolu bir yıl. Dağ bisikletiyle Akdeniz’in Likya yollarında tarihin derinliklerine doğru pedal çevirmek... Yorulabilecek kadar sağlıklı olabilmek...

2- Milletimizin yükselişini izlerken, bugüne kadar yaptığım yardımlara devam edebilme gücü.

3- Kızım ve oğlumu hayallerinin peşinde giderken izleyebilmek.

ABDULKADİR SELVİ

1- 2019 yılında hacca gittim. Orada büyük bir manevi huzur yaşadım.

2- Eşimin çok istediği evimize taşındık.

3- Bir buçuk yaşındaki torunum Emir’le birlikte ilk kez denize girdik. Onun mutluluğu tarif edilemezdi. O yüzden bu yılki tatili iple çekiyorum.

2019’da eksik bıraktığım için üzüldüğüm bir şey varsa o da yeni bir kitap yazamamak oldu.

1- Kızım Kübra bu yıl Bilkent uluslararası ilişkileri bitiriyor. Eğitimine yurtdışında devam etmesini diliyorum.

2- Yeni bir kitap yazamayacağımdan eminim, bu yüzden bolca kitap okumak istiyorum.

3- Aileme sağlık ve mutluluk, ülkeme huzur diliyorum. Bir de kadın cinayetlerinin durmasını istiyorum.

AHMET KARABIYIK

1- Kadıköy’de FB-GS derbisini izlemek için tribündeki yerimi aldığımda, kısa süre sonra tamamen tesadüfen Alex De Souza yan koltuğuma oturmuştu. Alex’le yan yana Galatasaray derbisi izlemek...

2- Şile Veteranlar Futbol Takımı’nın kadrosuna katılarak uzun yıllar sonra aktif futbola geri döndüm (Eylül 2019). Teşekkürler ve başarılar Şile Veteranlar.

3- Kızımın birinci yaşını kutladım ve ilk kez “baba” dedi.

1- Kadıköy’de Alex De Souza’yla şampiyonluk kutlamasına katılmak.

2- Şile Veteranlar futbol takımıyla şampiyonluk kupasını kaldırmak.

3- Yasalar hazırlanırken yasadan etkileneceklerle daha fazla istişare.

HANDE FIRAT

1- 2019’da okuduğum Nobel ödüllü Jose Saramago’nun ‘Körlük’ ve ‘Görmek’ isimli kitapları beni en çok etkileyenlerdi. Her iki roman da hayata bakışımı değiştiren ve benim için unutulmaz iki muhteşem eser.

2- 2019 yılında insana “Bu nasıl akıl dışı...” dedirten gerekçelerle neredeyse her gün bir kadının canice öldürülmesi, hepimizi yeniden, yeniden öldürdü. Kimi sessizliği ile kimi de çığlıkları ile içimizde yara açtı.

3- Hipoglisemi, beni korkutan ama bana yeniden yaşantımı düzenlemem gerektiğini öğreten hastalık. Sağlıklı beslenmenin, az ve sık yemenin önemini anladığım hatta en önemlisi öğrendiğim bir yıl oldu.

1- Çok daha sağlıklı, mutlu, demokrasinin daha çok yerleştiği, şiddetin ve cinayetlerin olmadığı, gülen yüzlerin çoğaldığı, birbirimize tahammülümüzün, saygımızın arttığı bir yıl istiyorum.

YALÇIN BAYER

1- Türk bilim insanı Dr. Canan Dağdeviren ile 2019 Kadir Has Üniversitesi Üstün Başarı Ödülü töreninde tanışmak beni çok mutlu etti. Saygın ve sevecen, öğretici kimliğini öne çıkaran kişiler az bulunur. Amerika’da sağlık için müthiş projeler geliştiriyor. Hayranlıkla izliyorum.

2- Kendir-kenevir konusunda farkındalığımı arttıran birçok toplantıya katıldım, okudum, anlattım. Hem tohumu, hem sapı harika bitki. 240 hastalığa iyi geliyor. 50 bin sanayi ürününe katkı sağlıyor. Hâlâ yeterince ekimini sağlayamadık, bakanlığın etkin bir çalışma göstermesini istiyorum.

3- Otomobil üretmemizin Batı’da görülmesine sevinirken, gerçekten “Bu işte neden geç kaldık” sorusuna cevap bulamıyorum. Silah üretimi, denizaltı yapımı ve insansız hava araçları konusundaki gelişmelere sevinirken, bir de savaş uçaklarımızın çok ‘yaşlı’ olması beni üzüyor.

1- Torunlarımın okul ve spor hayatlarındaki başarılarının artarak devam etmesi...

2- Eşimin de maalesef yaşadığı KOAH hastalığına çözüm bulunması...

3- Gazeteciliğin saygın, güven duyulan, hayal edilen meslekler arasında yer alması...

SEDAT ERGİN

1- Bu yıl ilkokula başlayan yeğenim Ömer Ateş’in gelişimini ve benimle ilişkisini gözlemek. Onu hayranlık ve şaşkınlık arasında gidip gelen duygularla ve çok eğlenerek izliyorum.

2- Fransız besteci Eric Satie’nin ‘Gnossienne 1’ ve ‘Gymnopedie 1’ eserlerinin klasik gitar partisyonlarını etüt etmek. Biraz vaktimi aldı ama değdi.

3- Gittiğim sergiler... Bunlar arasında Salt Galata’daki ‘Mihri Hanım’, Bozlu Art Project’teki ‘Cihat Burak’, İstanbul Modern’deki ‘Canan Tolon’ ve Ekavart’taki ‘Muzaffer Akyol’ sergilerini özellikle saymalıyım.

1- Bir gazetecinin hayatının anlamı; izlemek durumunda olduğu, kafasını meşgul eden konular itibarıyla ülkesinin içinde koşullardan, bunların rüzgârlarından bağımsız değildir. Dolayısıyla benim hayatımın anlam kazanabilmesi için öncelikle Türkiye’de insan hakları, hukuk, demokrasi alanlarında yaşadığımız sorunların 2020 yılında hiç olmazsa bir nebze hafiflediğini umut etmek istiyorum.

2- Bildiğim ya da adlarını hiç duymadığım bestecilerin, müzisyenlerin beni şaşırtacak, hayranlık duymama yol açacak yeni, özgün şarkılarıyla karşılaşmak.

3- Önümde bekleyen, okumak için sabırsızlandığım ancak bir türlü zaman bulamadığım bazı kitapları okuyabilmek, başlayıp bitiremediklerimi tamamlamak...

NURAN ÇAKMAKÇI

1- Bu yıl keşfettiğim psikiyatrist yazar Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitaplarının neredeyse tamamını okudum.

2- 15 Şubat’ta Hürriyet’in yazar ve yöneticileriyle seslendirdiğim şarkıdan sonra anladım ki tek başına şarkı söylememeli.

3- WhatsApp anneleri için yazdığım “Yeni nesil anneler” gibi yazılarıma gelen geri dönüşlerle anladım ki okurların yaşadıklarını hissettiren yazılar daha çok okunuyor.

1- İstanbul Üniversitesi Uzaktan Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü’nün sınavlarına daha düzenli girerek diplomama kavuşmayı hayal ediyorum.

2- 2020’de daha fazla köy okulunun sesini duyurmak istiyorum.

3- Hedefim PISA’da üst sıralara yükselen ve eğitimdeki başarısı konuşulan Singapur eğitim sistemini ve okullarını detaylı olarak incelemek.

ÖMÜR GEDİK

1- Sapanca’da ayakları ve kuyruğu kesilen yavru köpek hepimizin yüreklerini dağladı. Yasanın 2020’de değişmesi umuduyla...

2- Tüm dünyada yaşanan kadınlara yönelik şiddet, tecavüz ve cinayetlere karşı dünyaya yayılan kadın bazlı protestolar yıla artı olarak damga vurdu.

3- Amazon’da, Sibirya’da ve ülkemizdeki orman yangınları, yanarak ölen hayvanlar... 2019’un çevre felaketleri olarak tarihe geçtiler.

1- Türkiye’de hayvan hakları yasasında değişikliğin artık ve lütfen yapılması. Her türlü hayvan sömürüsünün bitmesi.

2- 2019’da yüzde 45 azalan sinemaya gitme alışkanlığının yeni ve iyi filmlerle birlikte yine eski güzel günlerdeki seviyelere gelmesi.

3- Şu anda test aşamasında olan suni et üretiminin genele yayılıp hayvan üretim çiftliklerine alternatif oluşturarak hem hayvan hakları hem de küresel ısınmaya çözüm olması.

OSMAN MÜFTÜOĞLU

1- Golf oynamaya başlamak çünkü golf müthiş bir stressavar.

2- İki öğün beslenme sistemine geçmek çünkü kilo ve kolesterol kontrolü kolaylaştı, enerji seviyem ikiye katlandı.

3- Bodrum’da dinlenmeye daha fazla zaman ayırmak çünkü yürüdüm, ailem ve dostlarımla vakit geçirdim ve eğlendim.

1- Yeni kitabımı ocak veya şubat ayında yayımlayabilmek.

2- Uluslararası bir ‘sağlıklı yaşam merkezi’ni hayata geçirebilmek.

3- Kendime ve aileme daha fazla zaman ayırabilmek.

KANAT ATKAYA

1- Daha fazla seyahat etmeye, daha fazla kitap okumaya, daha fazla konsere, tiyatro oyununa gitmeye çalıştım.

2- Başta eşim olmak üzere yakınlarımın, dostlarımın başarılarıyla gurur duydum.

3- Daha iyi yemek yapmak için mutfakta daha fazla zaman geçirdim.

1- Daha fazla seyahat planı yapmak, daha fazla okumak, daha fazla konser ve oyun seyretmek.

2- Mutfak işlerinde daha usta hale gelmeye çalışmak ve belki bir profesyonelden yardım almak.

3- Bir dönem öğrenmeye çalıştığım, sonra peşini bıraktığım eski yazı ile yeniden uğraşmak.

İHSAN YILMAZ

1- İtalya’nın Toscana bölgesinde bir haftalık yolculuk. Rönesans’ın başkenti Floransa’da Medici ailesinin kurduğu Uffizi Galerisi’nde sanat tarihinin en önemli eserlerini görmek. Sandro Botticelli (Primavera, Venüs’ün Doğuşu, Büyücü Kralların Tapınması ve diğerleri), Leonardo da Vinci (Meryem’e Müjde, Büyücü Kralların Tapınması), Albrecht Dürer (Büyücü Kralların Tapınması), Michelangelo (Doni Tondo), Titian (Urbino Venüsü), Caravaggio (Baküs, İshak’ın Kurban Edilişi, Medusa) gibi kitap sayfalarından bildiğim eserleri görmek. Heykel sanatının zirve eseri, Michelangelo’nun ikonik heykeli Davut’u Galleria dell’Accademia’da ziyaret etmek. Ve turu Andrea Bocelli’nin köyü Lajatico’daki Teatro del Silenzio’da verdiği konserle tamamlamak...

2- İstanbul’a yeni bir çağdaş sanat müzesinin, Arter’in açılması.

3- İzmir’deki Arkas Sanat Merkezi’nde Picasso’nun sahne sanatlarına olan ilgisini anlatan ‘Gösteri Sanatı’ sergisi. Böyle bir sergiyi İzmir’de görmek büyük bir fırsattı.

1- Türkiye’deki kahverengi tabelaların peşinde uzunca bir yolculuk yapmak.

2- İhmal ettiğimi düşündüğüm tiyatroya daha fazla ilgi göstermek.

3- Henüz görmediğim, Frank Gehry’nin önemli eserlerinden biri olan Guggenheim Bilbao Müzesi’ni görmek.

NOYAN DOĞAN

1- Yıllar sonrasında yeni bir kitap hazırlığına başladım.

2- Henüz yaşları küçük olduğu için çocuklarımın bir yaş daha büyüdüğünü gördüm.

3- Uzun zamandır planladığım Güney Amerika turuna çıktım, dünyada gördüğüm yerlere bir yenisini ekledim.

1- Yıl sonuna kadar başladığım kitabı bitirmek istiyorum.

2- Ailemle gemi seyahatine çıkmayı planladım.

3- İklim değişikliği ve etkileri üzerine bir proje yapmayı planlıyorum.

NEDİM ŞENER

Sondan başlayayım: 2019 yılında hayatımı anlamlı kılan üç olaydan birincisi, bana zor zamanda sahip çıkan Posta gazetesinden içim burkularak ayrılıp, mutlulukla Hürriyet gazetesinde yazmaya başlamak oldu.

İkincisi, hep gerçeği aktardığım milletin sevgisine, üçüncüsü ise FETÖ’cüsünden PKK yardakçısına bu halkın düşmanı olanların nefretine layık olmaktı.

2020 yılında kişisel olarak hayatıma anlam katmasına beklediğim üç olayın başında, gazeteciliğimi ve hayatımı yakından etkileyen ve 2008’den beri yazdığım gerçekleri teyit eden; FETÖ’cü istihbaratçı, polis, gazeteci, savcı ve müfettişlerin de yargılandığı gazeteci Hrant Dink cinayetinin sonuçlanması geliyor.

İkincisi, FETÖ darbe davalarının 15 Temmuz ruhuna uygun tamamlanması, ülkemizde sevgi ve kardeşliğin hâkim olması.

Üçüncüsü, Hürriyet’teki yazılarımın Ahmet Hakan’dan fazla okunması...

MEHMET SOYSAL

1- 2019 yılında hayatımı anlamlı kılan belki de çok sayıda olay yaşadım diyebilirim.

Lakin dünyanın ve ülkemin yaşadıklarını düşündükçe bizim kişisel olarak yaşadıklarımızın pek de bir öneminin olmadığını söyleyebilirim...

1- 2020 yılında ise tek umudum dünyanın, ülkemin ve tüm insanların hayatlarının daha güzel günler geçirmesi...

Savaşların bitmesini umut ediyorum...

CENGİZ SEMERCİOĞLU

1- Çocukluk arkadaşlarımla beraber çocuklarımızı da alıp Barcelona’ya 5 günlüğüne tatile gitmek, hep birlikte kocaman bir evde kalmak...

2- Yılın başında sinemada mısır tartışmasını, yılın sonunda libido tartışmasını başlatmak...

3- Bisiklet ve scooter’a daha çok binmek, daha az araba kullanmak. Plastik şişede su içmeyi bırakmak matara taşımaya başlamak...

1- Bir kısa film çekmek...

2- Az buçuk konuştuğum İspanyolca’yı daha iyi öğrenmek...

3- 10 yıl sonra yeniden Amazonlar’ın içine gitmek ama bu kez çocuklarımla...

ONUR BAŞTÜRK

1- Colombia ve Ölüler Günü döneminde Meksika’yı görmüş olmak.

2- Bitki dünyasının en diplerine dalarak bu konudaki farkındalığımı geliştirmiş olmak.

3- İkinci kitabımın senaryolaşmış olması.

1- Aşk!

2- Aşkla yapılan bir seyahat

3- Âşık olduğum yabancı bir şehirde bir ay yaşamak :)

SAVAŞ ÖZBEY

1- Çiftliği olan bir arkadaşım, annesi satılıp başka şehre götürülen bir tayı evlat edindi. Süt dönemindeki yavru için günlerce at sütü tozu arayıp bulmak işi de bana düştü. Tozu bulup, getirtip tayın da içtiğini öğrenince rüyamda sabaha kadar yılkı atlarıyla gezdim.

2- Yaklaşık 50 yıl gecikmeli olarak San Francisco’da hippi hareketinin başladığı Haight Ashburry’ye gittim. Parkta tek başıma kimi kaybettiğimi, nasıl kaybettiğimi, neyi aradığımın izini sürdüm. Oraya kadar gitmem şart mıydı bilmiyorum ama buldum.

3- Bir fil çiftliğinde yavru bir fili suyun içinde fırçayla yıkadım. O keyif aldıkça kent hayatından ne kadar yorulduğumu anladım. Surların dışına tünel planları yapıyorum.

1- Yılbaşına dünyanın en sevdiğim eğlence başkentlerinden Barcelona’da Catalonya Meydanı’nda geri sayacağım. Umarım bütün yıl öyle eğlenceli geçer.

2- “Serseri yalnızlığım” kâfi. Uğruna dünyayı yakıp, üzüldüğünde bütün yangınları söndüreceğim bir hayat arkadaşı bulacağım.

3- Yıllar geçtikçe milli bayramlarımıza daha düşkün oluyorum. Anıtkabir’i gördüm ama hiç milli bayram coşkusunu Atatürk’ün huzurunda yaşamadım. Bir bayrama orada gireceğim.

ZEYNEL BALCI

1- Ben ve ailemin sağlıklı bir yıl geçirmemiz.

2- Çocuklarımın işlerine daha çok bağlı olmaları (Birisi finans işinde, diğeri öğrenci).

3- Ülkede ekonomide daralma sonrası büyüme görülmesi ve borsanın yılı çok iyi bir yerde kapatması.

1- Benim ve ailemin sağlıklı bir yıl geçirmeleri.

2- İşimi yapmaya devam etmek.

3- Ülkemin huzur ve refahı.