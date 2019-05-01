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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Levent YENİGÜN/DHA
01.05.2019 - 17:30, Son Güncelleme:

Hortumda kaybolan Buse için gıyabi cenaze namazı kılınacak

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Hortumda kaybolan Buse için gıyabi cenaze namazı kılınacak

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde hortumun dereye sürüklediği otomobilde kaybolan ve 97 gündür bulunamayan Kader Buse Acar (20) için cuma günü gıyabi cenaze namazı kılınacak.

Kemer'de 24 Ocak tarihinde meydana gelen hortum felaketinde annesinin kullandığı otomobille Ağva Deresi'ne düşen üniversite öğrencisi Kader Buse Acar, kayboldu. Bugüne kadar çok sayıda ekibin katılımıyla karadan, denizden ve havadan yapılan aramalara rağmen Kader Buse Acar bulunamadı. Annesi Ayla ve babası Ahmet Acar, 97 gündür haber bekledikleri Kader Buse Acar için 3 Mayıs Cuma günü gıyabi cenaze namazı düzenlenmesine karar verdi.

Ahmet Acar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kemer Sanayi Sitesi'ndeki camide cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılınacağını duyurdu. Ahmet Acar, 'Gıyabi cenaze namazına davet' başlığıyla yaptığı paylaşımında, "24 Ocak 2019 tarihinde yaşanan hortum felaketinde kaybettiğimiz ve bugüne kadar bulunamayan kızımız Kader Buse Acar için 3 Mayıs Cuma günü Kemer Sanayi Sitesi Camii'nde cuma namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılınacaktır. Tüm eş, dost, akraba ve arkadaşlarımıza duyurulur. Ayla- Ahmet Acar' ifadelerine yer verdi.

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