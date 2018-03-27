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    Büyük şaşkınlık yaşadılar! Eve özel platform yaptırmışlar...

    ANTALYA (AA)
    27.03.2018 - 13:03 | Son Güncelleme:

    Antalya'da bir eve düzenlenen operasyonda ortaya çıktı. Evinde horoz dövüşü platformu kurduğunu gören ekipler 16 horoza el koyarak, şüphelilere 50 bin 400 lira para cezası uyguladı.

    Antalya'nın Alanya ilçesinde horoz dövüşü için içerisine özel platform yaptırılan eve düzenlenen operasyonda, 16 horoza el konuldu, şüphelilere para cezası uygulandı.

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mahmutseydi Mahallesi'ndeki A.A'nın evinde para karşılığı horoz dövüştürüldüğü bilgisine ulaştı.     

    Alanya Sulh Ceza Mahkemesinden alınan arama kararının ardından harekete geçen jandarma ile İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, söz konusu adrese operasyon düzenledi.     

    Operasyonda, evdeki 20 kişinin yaptırılan özel platformda horoz dövüştürdüğü belirlendi.     

    Ev sahibi A.A. hakkında adli işlem başlatıldı. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri de hayvan sahiplerine 50 bin 400 lira para cezası verdi. Dövüş alanında ele geçirilen 16 horoza da el konuldu.     

    Etiketler: evde platform , gündem
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