Hornet’ten tuzağa düşürdüler
İstanbul’da bir gasp çetesi, eşcinsellerin buluşma alanı olan sosyal ağ Hornet’te hesaplar oluşturdu. Çete, arkadaşlık için kendileriyle bağlantıya geçen kişilere randevu verdi. Randevu yerine gelen kişi bıçak ve silah tehdidiyle gasp eden çetenin 9 üyesi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
İstanbul’da yaşayan bir kişi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak, Hornet sosyal ağı üzerinden bağlantıya geçtiği kişilerce gasp edildiğini söyleyerek şikayette bulundu. Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında polis araştırma başlattı. Yapılan araştırmada, gasp olayını 9 kişilik bir çetenin gerçekleştirdiği belirlendi. Yapılan araştırmaya göre, çete Hornet sosyal ağında hesaplar oluşturdu. Bu hesaplar üzerinden kendileriyle bağlantıya geçen eşcinsellere randevu verildi. Randevu yerine giden kişi, karşısında buluşacağı kişiyi beklerken, elleri sopalı bıçaklı silahlı bir grupla karşılaştı. Çete tuzağa düşürdüğü kişileri darp da ederken, silah ve bıçak tehdidiyle yanlarında bulunan cep telefonları, cüzdanlarındaki paralar ve kartları da aldı.
Yapılan araştırmada, çetenin mağdur ettiği kişilere ulaşılırken, çok sayıda kişinin deşifre olma endişesiyle şikayetçi olmadığı belirtildi.
Polis yaptığı tespitlerin ardından operasyon başlattı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 5’inin 16-18 yaş grubunda yaşları küçük kişiler olduğu belirlendi. 9 kişi yapılan sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere Emniyete götürüldü. Çeteden şikayetçi olan kişilerin de Emniyete gelerek çete üyelerini teşhis ettikleri de belirtildi. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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