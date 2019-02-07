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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çetin AYDIN/İSTANBUL
07.02.2019 - 11:32, Son Güncelleme:

Hornet’ten tuzağa düşürdüler

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Hornet’ten tuzağa düşürdüler

İstanbul’da bir gasp çetesi, eşcinsellerin buluşma alanı olan sosyal ağ Hornet’te hesaplar oluşturdu. Çete, arkadaşlık için kendileriyle bağlantıya geçen kişilere randevu verdi. Randevu yerine gelen kişi bıçak ve silah tehdidiyle gasp eden çetenin 9 üyesi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İstanbul’da yaşayan bir kişi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak, Hornet sosyal ağı üzerinden bağlantıya geçtiği kişilerce gasp edildiğini söyleyerek şikayette bulundu. Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında polis araştırma başlattı. Yapılan araştırmada, gasp olayını 9 kişilik bir çetenin gerçekleştirdiği belirlendi. Yapılan araştırmaya göre, çete Hornet sosyal ağında hesaplar oluşturdu. Bu hesaplar üzerinden kendileriyle bağlantıya geçen eşcinsellere randevu verildi. Randevu yerine giden kişi, karşısında buluşacağı kişiyi beklerken, elleri sopalı bıçaklı silahlı bir grupla karşılaştı. Çete tuzağa düşürdüğü kişileri darp da ederken, silah ve bıçak tehdidiyle yanlarında bulunan cep telefonları, cüzdanlarındaki paralar ve kartları da aldı.

Yapılan araştırmada, çetenin mağdur ettiği kişilere ulaşılırken, çok sayıda kişinin deşifre olma endişesiyle şikayetçi olmadığı belirtildi.

Polis yaptığı tespitlerin ardından operasyon başlattı. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 5’inin 16-18 yaş grubunda yaşları küçük kişiler olduğu belirlendi. 9 kişi yapılan sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere Emniyete götürüldü. Çeteden şikayetçi olan kişilerin de Emniyete gelerek çete üyelerini teşhis ettikleri de  belirtildi. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

 

 

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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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