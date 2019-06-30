Hormonu alınan ayı yavrusunu öldürdü
TIBBİ ve aromatik bitki sektörünü araştıran TBMM komisyonunda tıbbın yaban hayatından yararlandığı ilginç örnekler gündeme geldi.
Orman Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Fuat Şanal, yabani hayvanların özelliklerinin de araştırmalarda dikkate alınmasını şu örnekleri anlattı:
“Ayının beslenme şekline bakıldığında safra kesesi probleminin olması gerekiyor. Ama safra kesesindeki taşları atan ursodeosikolik asit denen bir madde var. Onu salgılıyor ve tüm taşları atıyor. Bunu insanlarda da deniyorlar, insandaki safra kesesi taşlarını da atıyor. Ancak bu maddeyi ayılardan aldıklarında ayıların önce yavrularını öldürdüğü, sonra da sert cisimlere kafasını vurarak intihar ettiği için bu ürünün onlardan alınması yasaklandı.
Üniversitelerin yaban hayatı bölümünde bu çalışmalar yapılırsa insan sağlığına da katkı sağlayacağımıza inanıyorum.”
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