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    Horlama nedenleri (Uyku apnesi) nedir?

    Hürriyet Haber
    11.07.2018 - 14:56 | Son Güncelleme:

    Uyku esnasında anormal solunum olaylarının ve tekrarlanan horlama ataklarının eşlik ettiği hastalık. Peki Horlama nedenleri (Uyku apnesi) nedir?

     

    Şikayetleri: Rahat uyuyama, uyku bölünmesi, yorgun uyanma, ertesi gün uyku hali, ağız kuruluğu, isteksizlik, halsizlik

    Bulguları: Uykuda nefes durması, horlama, ağız açık uyuma,

    Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır : Kulak Burun Boğaz muayenesi, Polisomnografi (uyku testi), Nörolojik muayene, hormonal tetkikler, obesite araştırılması

    Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır :Burun, yumuşak damak, dil kökü, uvula(küçük dil) ile ilgili sorunlar düzeltilmeli, özellikle fazla kilolu ve obez hastalarda ilgili bölümlerden konsültasyon istenmeli ve diyet programları oluşturulmalıdır.

    Tedavisi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

    Hasta özellikle kilo almamaya dikkat etmelidir.

    Etiketler: Uyku apnesi
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