Horlama nedenleri (Uyku apnesi) nedir?

Şikayetleri: Rahat uyuyama, uyku bölünmesi, yorgun uyanma, ertesi gün uyku hali, ağız kuruluğu, isteksizlik, halsizlik

Bulguları: Uykuda nefes durması, horlama, ağız açık uyuma,

Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır : Kulak Burun Boğaz muayenesi, Polisomnografi (uyku testi), Nörolojik muayene, hormonal tetkikler, obesite araştırılması

Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır :Burun, yumuşak damak, dil kökü, uvula(küçük dil) ile ilgili sorunlar düzeltilmeli, özellikle fazla kilolu ve obez hastalarda ilgili bölümlerden konsültasyon istenmeli ve diyet programları oluşturulmalıdır.

Tedavisi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

Hasta özellikle kilo almamaya dikkat etmelidir.