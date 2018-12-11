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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İHA
11.12.2018 - 13:41, Son Güncelleme:

Hoparlörden anonslar yapıldı, bir ilçe seferber oldu!

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İzmir’in Selçuk ilçesinde, botları batan düzensiz göçmenlere vatandaşlar sahip çıktı. Belediye anonsuyla harekete geçen Selçuklu vatandaşlar; mültecilere gıda, kıyafet ve oyunca yardımı yaparak onları zor günlerinde kaderlerine terk etmedi.

Türk halkı misafirperverliğini bu sabah İzmir’de bir kez daha gözler önüne serdi. İddiaya göre yeni bir yaşam ümidiyle yasa dışı yollarla Avrupa’ya kaçmak için bota biten 44 mültecinin hayalleri suya düştü. Bot karaya yakın bir yerde alabora olunca mülteciler canlarını zor kurtardı ve kıyıya çıktı. Soğuk hava sebebiyle oldukça zorlanan bir grup mülteciyi gören yoldan geçen bir kamyonet sürücü, onları arabasına alarak Selçuk’a doğru yola koyuldu. Yolda polise de haber verilmesiyle mülteciler, Selçuk ilçe merkezine getirildi. 

Halk seferber oldu

Çok zor durumda olan mülteciler için Selçuk halkı adeta seferber oldu. Belediye hoparlörlerinden yapılan yardım anonsunun ardından vatandaşlar zor durumda olan mültecileri kaderine terk etmedi. Selçuk Esnaf ve Sanatkarlar Odasının da yardımlarıyla mülteciler, önce yeni kıyafetlerini giydi sonrasında da karınlarını bir güzel doyurdu. Bununla da yetinmeyen vatandaşlar, miniklere oyuncak dağıtmayı ihmal etmedi. Zor durumda olan mültecilere canla başla yardım eden Selçuk halkı, Türk halkının misafirperverliğini bir kez daha gösterdi. 

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