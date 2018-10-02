Hollanda’yla üst düzey normalleşme
TÜRKİYE, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile ilişkileri düzeltme sürecine Almanya’dan sonra Hollanda’yı da ekliyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçen haftaki Almanya ziyaretinin ardından Ankara, bugün Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok’u ağırlayacak.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun resmi daveti üzerine Türkiye’ye gelecek olan Blok, iki ülke arasında yaşanan krizden sonra Ankara’yı ziyaret eden en üst düzey Hollandalı olacak. Çavuşoğlu ile Blok’un görüşmesinde ikili ilişkilerin tam olarak normalleştirilmesi için atılacak adımlar, ticaret hacminin yükseltilmesi, FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütleriyle ortak mücadele, Suriye bağlamında Ortadoğu’daki gelişmeler ile Türkiye’nin AB sürecinin hızlandırılmasına Hollanda’nın katkıları gibi başlıkların ele alınması öngörülüyor. Ankara bu kapsamda, AB ile süreci yeniden hızlandırmak için vizesiz seyahat ve Gümrük Birliği’nin yenilenmesinde Hollanda’nın desteğini isteyecek. Hollanda, 16 Nisan referandumu öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun uçağına izin vermemiş, Almanya’dan bu ülkeye geçen dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’yı da sınır dışı etmişti.
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