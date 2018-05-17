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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
17.05.2018 - 18:30, Son Güncelleme:

Hollanda'da ırkçı lider Wilders'ten yeni tahrik

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Hollanda'da ırkçı lider Wilders'ten yeni tahrik

Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlükler Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, Hollanda Parlamentosu binasında "Hazreti Muhammed" temalı karikatür yarışması düzenleyeceğini açıklayarak yeni bir provokasyon girişiminde bulundu.

Wilders, sosyal medya hesabından, "Özellikle İslam'a karşı düşünce özgürlüğü baskı altında. Bunu hiçbir zaman kabullenemeyiz. Bu yüzden geçmişte Müslüman olan dünyaca ünlü karikatürcü Bosch Fawstin ile bu yıl Temsilciler Meclisinde "Muhammed-karikatür yarışması" düzenleyeceğim." paylaşımında bulundu.

Hollanda basınında çıkan haberlerde, Wilders'in, milletvekili bulunan siyasi partilerin parlamento binasında yılda bir kez etkinlik düzenleme hakkını bunun için kullanacağı belirtilirken, yarışmaya izin verilmediği takdirde başka bir mekanda organizasyonu düzenleyeceği kaydedildi.

"Amacı Müslümanları provoke etmek"

Denk Partisi Meclis Grup Başkanı Tunahan Kuzu yaptığı açıklamada, Wilders'in amacının ramazan ayında Müslümanları provoke etmek olduğunu ve bunu bilerek yaptığını söyledi.

Kuzu, "Bunun provokatif bir hareket olduğunu kendisi de bildiği için içindeki kin ve nefreti dışa vurarak ülkede yaşayan Müslümanları oyuna getirmek istiyor. Artık bu tür provokasyonlara burada yaşayan Müslümanların karnı tok. Wilders gibi Müslümanlara karşı nefret ve kin duyan kişilerin oyununa gelmemek lazım." dedi.

Wilders'in yıllardır bu tür provokasyonları zaman zaman yaptığını ifade eden Kuzu, "Bu etkinliği zaten ancak Mecliste ofisinin olduğu, ona ayrılan bölümde yapabilir çünkü buna benzer siyasi içerikli etkinlikleri veya gösterileri Meclisin lobisi gibi herkesin ulaşabileceği yerde yapılmasına izin verilmez." diye konuştu.
Bazı Hollandalılar sosyal medyada Wilders'e tepki göstererek, "Bu yaptığı, adamın zihinsel özürlü olduğunu gösteriyor. Gerçekten bu adamı bakım evine almalı. Hollanda'nın bu çocuk akıllıya karşı korunmaya hakkı var", "Başka daha iyi yapacak işin yok mu? Ben senin aldığın maaşın zaten boşa gittiğini biliyordum ama bu herşeyi daha iyi gösteriyor" ve "Sensin aslında Müslümanlara özgürlük hakkı tanımayan." mesajları paylaştı.

Hollanda Parlamentosu Sözcüsü Anna Kodde de "Henüz Meclise böyle bir başvuru yapılmadı" ifadesini kullanarak, diğer başvurularda olduğu gibi değerlendirmek için önce başvurunun yapılmasını bekleyeceklerini bildirdi.

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