Hollanda ile yeni dönem
HOLLANDA ile yaşanan krizin ve ilişkilerin normalleşmesinin ardından dün ilk kez Türkiye’ye gelen Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü. Görüşmenin ardından Çavuşoğlu şunları söyledi:
HOLLANDA HALKINI SUÇLAMADIK
(Hollanda’ya yapılan Nazi benzetmeleri) Ne ben ne Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan böyle şekilde yorum yapmadık. Biz sadece ‘Nazi zamanını hatırlatıyor’ dedik, Hollanda hükümeti ve Hollanda halkını suçlamadık. Sayın Erdoğan’ı eleştirdiğiniz zaman diktatör diyorsunuz, biz buna cevap verdiğimiz zaman bu hoşunuza gitmiyor. Sizler belli derslere alışmışsınız ama cevap almak hoşunuza gitmiyor. Sadece Hollanda hükümetini eleştirdik. Şimdi de anlaştığımız gibi o günleri geride bıraktık. İki yıl önce yaşanan üzüntü verici ve tekrarlanmaması gereken hadiseyle bazı olumsuz ayları ve yılları yaşadık. Fakat o günlerden ders alarak bir daha bunların tekrarlanmaması gerektiğine inanıyoruz. Bundan sonra ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Avrupa ve AB ile ilişkilerimizi tekrar canlandırmak istiyoruz. Türkiye’de bu kararlılık var. AB’den ve Avrupa’dan da aynı yaklaşımı görüyoruz. Bunun devam etmesi gerekiyor”
ENDİŞELERİMİZİ AKTARDIK
Hollanda Dışişleri Bakanı Blok da şunları söyledi: “Hollanda ve Türkiye çok önemli ortaklar. 3 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yapıyor. Bunun takdir edilmesi lazım. İdlib’le ilgili önemli bir krizi Türkiye önledi. Türkiye’deki demokrasinin Temmuz 2016’da aldığı darbe çok önemliydi. İnsan hakları ve hukukun üstünlüğü konularındaki endişelerimizi aktardık.”
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