Hollanda ile ilişkilerde son dakika gelişmesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ”Hollanda Dışişleri Bakanı ile büyükelçilerimizi en kısa sürede atamaya karar verdik” dedi.
Çavuşoğlu sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Hollandalı mevkidaşım Stef Blok ile Viyana’da görüştük. İlişkilerimizi normalleştirme kararımız çerçevesinde Büyükelçilerimizi en kısa sürede atamaya karar verdik. Ayrıca mevkidaşım Blok, Ekim ayı başında ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecek" ifadelerini kullandı.
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