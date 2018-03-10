Hollanda ile ilgili yeni iddia

KADINLARLA TOPLANTI

Habere göre, Fatma Şahin, 11 Mart Cumartesi günü Hollanda’nın doğusundaki Deventer kentindeki Merkez Camisi’nde Türkiye kökenli kadınlarla bir araya gelecekti. Hollanda hükümeti, 16 Nisan anayasa değişikliği referandumu öncesi Türkiye’den siyasilerin ülkelerinde miting yapmalarına izin vermeyeceklerini açıklamış, 11 Mart 2017’de Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın sınır dışı edilmesiyle tırmanan gerginlik diplomatik krize dönüşmüştü. AD gazetesine göre, Hollanda makamları bu gelişmeler nedeniyle Ankara ile Lahey arasında memurlar düzeyinde yapılan görüşmelerde ziyaretin uygun olmayacağı mesajını iletti. Bunun üzerine Türk tarafının, Fatma Şahin’in ziyaretini iptal ettiği belirtildi. Hollanda Dışişleri Bakanlığı, Fatma Şahin’in ziyaretinin iptal edildiğini doğruladı.