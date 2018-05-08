Holding patronu siyanürle intihar etti

Necla Köker, Kadıköy'deki evinde yalnız yaşıyordu. Apartman görevlisine içinde anahtar da olan bir mektup verdi. Mektubu erkek arkadaşı Rafet Selçuk A'ya ulaştırmasını istedi. Mektubu alan erkek arkadaşı yaşadığı şokun ardından polise olayı haber verdi. Mektupta siyanürle intihar edeceğini, eve girecek olanların özel donanımlı kıyafetle girmelerini, dikkatli olmalarını istiyordu. Mektubun açılmasının ardından bugün polis ve AFAD ekipleri eve geldi. AFAD ekipleri ölçüm yapmak için önce eve girdi. Evde siyanür izine rastlandı. Evin içinde cesedi bulunan Necla Köker'in siyanürün evden dışarı zarar vermemesi için kapının arkasını koli bandıyla kapatmaya çalıştığı anlaşıldı.

Polisin yaptığı ilk incelemede intihar ettiği belirlenen Necla Köker'in cesedi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polisin yaptığı araştırmada, Necla Köker'in annesinin hayatını kaybetmesinden sonra bunalıma girdiği, tiroid hastalığı nedeniyle de psikolojisinin iyice bozulduğu öne sürüldü. Köker'in içine girdiği bunalım nedeniyle bir süredir evinden çıkmadığı ve yalnız yaşadığı belirtildi.

2015 yılında hayatını kaybeden annesi Nejla Köker'in Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu üyeliği yaptığı belirtilerken, Necla Köker'in kimya mühendisi olması nedeniyle siyanür maddesine kolaylıkla ulaşmış olabileceği değerlendirildi.

AFAD ALARMDA

Öte yandan savcı olay yerine gelerek bilgi aldı. Bu arada ölçüm yapmak için binaya giren AFAD ekipleri siyanür madde kullanıldığını tespit etti.

İşte, siyanürle intihar eden kadının yakınına bıraktığı o zarf:





NECLA KÖKER, ÖZGEÇMİŞİNDE ŞU BİLGİLERE YER VERMİŞTİ

"Merhaba,

İlk, Orta ve Lise öğrenimimi Ankara Özel Yükseliş Koleji' nde tamamladım. İ.T.Ü' de Jeofizik mühendisliğinde eğitim gördüm ve sonrasında A.B.D. New York' ta 9 yıl aralıklarla yaşadım. Bu dönemde Marka Konumlandırma, İletişim, Kurumsal İletişim, Satış Teknikleri, Halkla İlişkiler konularında pek çok eğitim aldım. Türkiye'ye döndüğümde FA Coach Academy' de koçluk eğitimimi tamamladım.

Çocukluğumdan beri pek çok ülke gezme fırsatı yakalayan şanslı insanlardan biriyim. Gittiğim tüm ülkelerde en çok ilgimi çeken şey binalar oldu. Özellikle New York'ta yaşadığım dönemde bıkıp usanmadan o gösterişli binaları gezdim, bir çoğunun yapılışına tanık oldum. Özellikle endüstriyel binalara olan ilgim işimi severek yapma nedenim oldu.

Mükemmeliyetçi bir yapıya sahip olduğumdan işimde de aynı özeni göstermekte ve çıtayı hep yükseltmeyi amaçlamaktayım. Çalışmayı, üretmeyi, yeni projeler geliştirmeyi ve en önemlisi öğrenmeyi en önemli prensiplerim olarak kabul ederim.

Başarı benim için bir tutkudur ve aksi asla kabul edilemez. Azim, disiplin, akıllı çalışmak ve kararlı olmak beni bugün bulunduğum noktaya getirdi. Başarı konusu bu kadar önemli olunca yeni projem ortaya çıktı. Türkiye'de başarmak konusunda bir kitap üzerinde hararetle çalışmaktayım.

Doğayı, yüzmeyi, spor yapmayı, hayvanları, kitapları, arkadaşlarımı, yeni yerler keşfetmeyi, yemek yemeyi ve seyahati çok severim.

Bu ortamda güzel ve faydalı paylaşımlarda bulunmak üzere...

Saygı ve sevgilerimle"



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