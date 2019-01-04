‘Hocamı öldürdüm’ diye evini aramış
KENDİSİNİ kopya çekerken yakalayan araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel’i silahla ateş ederek ardından da 10 yerinden bıçaklayarak öldüren Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Hasan İsmail Hikmet ifadesinde, “Tutanağı iptal etmesini, işleme koymamasını istedim. ‘Yapacak bir şey yok’ deyince kendimi kaybettim, cinayeti işledim” dedi.
Dün akşam çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Hikmet’in ifadesi özetle şöyle:
UZAKLAŞTIRILACAKTIM
“Ceren 2 yıldır rehber öğretmenimdi. Kopya çekerken yakaladı ve tutanak tuttu. Aynı hoca tarafından kopya çekmekten ikinci kez tutanak tutuldu. Daha önce ceza almıştım, 2. kez tutanak işleme konulması durumunda okuldan uzaklaştırılacaktım. Bu nedenle konuşmak için odasına gittim. ‘Hocam tutanağı iptal edin, niye böyle yapıyorsunuz’ dedim. ‘Yapacak bir şey yok, tutanağı işleme koyacağım’ deyince sinirlendim. Yanımda getirdiğim babama ait tabanca ile ateş ettim, yardım için çığlık atmaya başladı. Korkup panikledim, susturmak için bıçaklamaya başladım. Kendisinden geçince bırakıp çıktım.”
Hikmet’in cinayetin ardından aracına binerek üniversite yerleşkesinden çıktığı, bir kilometre sonra ailesini arayarak “Hocamı öldürdüm” dediği öğrenildi. O sırada teknik takibe alınan Hikmet, park halindeki aracında beklerken gözaltına alındı.
VAHŞET ANLARI...
Olay yeri inceleme sonrasında düzenlenen cinayet tutanağına göre ise Hikmet, Ceren Damar Şenel’in odasına girerek kapıyı kapattı. Önce şiddet uygulayan Hikmet, daha sonra iki el ateş etti. Mermiler akademisyenin göğüs kafesi ve karın boşluğuna isabet etti. Genç akademisyenin çığlık atması üzerine 10 yerinden bıçakladı. Elindeki silahla okul binasından kaçan Hikmet, aracına binerek uzaklaştı.
BABA SERBEST
Hikmet’in babası emekli özel harekât polisi Ö.H. de gözaltına alındı. Babanın, oğlunun kendisinden habersiz beylik tabancasını aldığını belirterek, “Olay olduktan sonra haberimiz oldu. Evi arayıp hocasını öldürdüğünü söyledi. Biz de kaçmamasını, teslim olmasını söyledik” dediği öğrenildi. Baba Ö.H. dün akşam adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle