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    Hocaların hocasına veda

    Eyüp SERBEST/İSTANBUL
    01.07.2018 - 20:32 | Son Güncelleme:

    İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İslam tarihi uzmanı Prof. Dr. Fuat Sezgin (94), Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Başbakan Binali Yıldırım’ın da katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

    Sezgin için Fatih Camisi’nde öğle vakti düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Vasip Şahin, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İl Başkanı Bayram Şenocak, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, öğretim üyeleri, akademisyenler ve yakınları katıldı.

    Hocaların hocasına veda

    Prof. Dr. Fuat Sezgin

    Prof. Dr. Fuat Sezgin’in eşi Ursula Sezgin ve kızı Hilal Sezgin taziyeleri cami avlusunda kabul etti. Erbaş’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gerek İslam, bilim, düşünce, fizik, tıp, astronomi ve diğer alanlarda kaleme aldığı eserleriyle birlikte şöyle cilt olarak raflara dizdiğimizde 1300 ciltlik bir eser ki bunun bir takımı da Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi’nde yerini almış vaziyette.

    Hocaların hocasına veda

    Yurtdışında kalan eserlerinin de getirilmesi noktasında çalışmalar sürüyor. Vakıf yönetimi bu konuyu sıkı bir takipte. Onların gelişiyle birlikte de gerek buradaki müze gerek kütüphane çok daha güçlü bir hale gelecek.

    Hocaların hocasına veda

    2019 yılını Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Yılı olarak ilan edeceğiz” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım, TBMM Başkanı Kahraman, Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, Prof. Dr. Sezgin’in tabutuna omuz vererek, cenaze aracına taşıdı. Erdoğan, Bakanlar Kurulu kararıyla Gülhane Parkı’na defnedilen Sezgin’in mezarı başında Kuran-ı Kerim okudu.

    Etiketler: gazetehaberleri , vefat , son dakika , haberler
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