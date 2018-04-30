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    Hoca desteği

    Mesude ERŞAN
    30.04.2018 - 21:26 | Son Güncelleme:

    İSTANBUL Üniversitesi’nden ayrılmaya karşı çıkan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde dün ‘Hocaların Hocaları Anlatıyor’ etkinliği düzenlendi.

    Ekrem Kadri Unat Amfisi’ni tıklım tıklım dolduran öğrenci, asistan ve öğretim üyelerine hitap eden 1969 mezunu romatoloji uzmanı emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Yazıcı, üniversitelerin belirli bir yaşam biçimini yaymak, bulunduğu yörenin ekonomik kalkınmasına yardım etmek için kurulmadığını belirterek şunları söyledi: “Üniversitelerin ana amacı insan aklını üst değer kabul edip onu geliştirmek, tüm doğru bilinenleri tartışmak ve yeni doğrular bulmak. Bu yolda bilimsel araştırmalar yapmak ve bunların ürünü teknolojiye hizmet etmek. Öğrenci yetiştirmek, toplum ve yöneticilerine yardımcı olmak. Ayrıca gerek akıl ve bilimin gerekse bunlara ömrünü adamış yetenekli insanların barınağı, koruyucusu olmak. Üniversiteleri bölmek veya bölmemek tartışmasının ana nedeni gerçek üniversitenin ne olduğunun toplumda anlaşılamaması ve anlatılamaması. Ülkemizde üniversite adı altında meslek okulları kuruluyor.”

    BÖLÜNMESİN BİRLEŞSİN

    Fakültenin 1962 mezunu endokrinoloji, metabolizma ve diyabet uzmanı Prof. Dr. Hüsrev Hatemi, bölünmeme taraftarı olduğunu vurgulayarak, “Aşırı büyümenin bence sakıncası yok, faydası var. Nüfusu aşırı artmış İstanbul’un üniversitesi de ‘mega’ olabilir. Bölünme yerine iki tıp fakültesi tekrar birleştirilir. Çapa ve Cerrahpaşa olarak iki yerleşke kabul edilir. Dekanları tek olur” diye konuştu. Toplantıya İstanbul Tıp Fakültesi’nden de öğretim üyesi, asistan ve öğrenciler katılarak destek oldu.

    Etiketler: gazetehaberleri , istanbul üniversitesi , Cerrahpaşa Tıp Fakültesi , gündem
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