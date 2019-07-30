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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
30.07.2019 - 12:57, Son Güncelleme:

HKÜ'den AYM'nin kararına tepki

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HKÜ'den AYM'nin kararına tepki

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Senatosu tarafından, Anayasa Mahkemesinin (AYM) "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" adıyla hazırlanan metne imza atan akademisyenlerin, terör örgütü propagandası yapma suçundan cezalandırıldıkları gerekçesiyle yaptıkları bireysel başvuruda verdiği "hak ihlali" kararına ilişkin, "AYM Genel Kurulu, AİHM ve kendi içtihadının da dışına çıkarak, kabulü mümkün olamayacak tartışmalı bir karar almıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

HKÜ Senatosundan yapılan yazılı açıklamada, AYM Genel Kurulunun, 26 Temmuz'da kamuoyuna açıklanan kararında, terör ve terörizmi öven ifadeler içeren sözde bildiriyi ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirdiği anımsatıldı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve AYM'nin daha önce aldığı kararların hatırlatıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Terör ve terörü destekleyen övücü söylemlerin ifade özgürlüğü sınırları kapsamında yer almayacağı hem AİHM hem de AYM kararlarında esasa bağlanmıştır. Dolayısıyla, AYM Genel Kurulu, AİHM ve kendi içtihadının da dışına çıkarak, kabulü mümkün olamayacak tartışmalı bir karar almıştır.

Uluslararası hukukun meşru saydığı; devletin ülkesini ve halkını terör ve terörist eylemlerden koruma görevini hiçe sayarak, devleti 'kendi vatandaşlarına karşı suç işlemekle itham eden' sözde bildiri, hiçbir hukuk anlayışıyla bağdaşamaz, meşru görülemez ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez.

Sonuç olarak, evrensel hukuk normlarına ve Anayasal ilkelere bağlılık çerçevesinde, AYM’nin kamuoyuna açıklanan söz konusu kararını, hukuk kurallarına, AİHM ve AYM’nin kendi hukuk içtihadına aykırı buluyor, akademik özgürlükler ve ifade özgürlüğü kapsamında eleştiriyoruz."

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