"Hizmetsizlik olursa kaynağı biz olmayacağız... Belediyelere yardım edin"
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MYK ve MKYK toplantılarında, önümüzdeki günlerde İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında olduğu bazı CHP’li belediye başkanlarına randevu vermeyi planladığını söyledi. Erdoğan, “Bakanlarımıza ‘Belediyelerden gelen makul talepleri mutlaka yerine getirin’ talimatı verdim. Şehirlerde bir hizmetsizlik olursa kaynağı biz olmayacağız” dedi. Erdoğan, buluşmada vakıflar konusunu da gündeme getireceğini söyledi.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantıları yapıldı.
VAKIFLARIN İTİBARINI ZEDELEYİCİ
Toplantıda kurmaylar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2018 ve öncesinde TÜRGEV, ENSAR, TÜGVA gibi vakıf ve derneklere yapıldığı iddia edilen yardımlarla ilgili açıklamaları gündeme getirdi ve manipülasyon yapıldığını savundular. Kurmaylar, “CHP’li belediyeler, o vakıfları karalayıp toplum önünde itibarlarını zedeleyici açıklamalar yapıyor” dediler.
İMAMOĞLU İLE VAKIFLARI KONUŞACAK
Bu bilgilendirmenin ardından Erdoğan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Ben bu boyutta olduğunu bilmiyordum. Bu açıklamalar bildiğimin ötesinde. Keşke bu konuyu da belediye başkanlarıyla yaptığımız toplantıda konuşsaydık” dedi. Belediye başkanlarıyla toplantıların kendi başkanlığında devam edeceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı CHP’li belediye başkanlarının kendisinden özel randevu istediğini söyledi. Erdoğan, önümüzdeki günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında olduğu bazı CHP’li belediye başkanlarına randevu vereceğini, bu görüşmede vakıflar konusunu da gündeme getireceğini söyledi.
‘BELEDİYELERE YARDIM EDİN’ TALİMATI
Belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıyı gündeme getiren Erdoğan, “Bize el uzatan herkese yardımcı olacağız. Bakanlarımıza ‘Belediyelerden gelen makul talepleri mutlaka yerine getirin’ talimatı verdim. Şehirlerde bir hizmetsizlik olursa bunun kaynağı biz olmayacağız. Üzerimize düşeni yapacağız. CHP’li belediyelerle de çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadesini kullandı.
ELEKTRONİK SİGARA UYARISI
Toplantıda Erdoğan, tüm dünyanın gündeminde olan elektronik sigaranın Türkiye’de de yaygınlaştığını söyledi. Erdoğan bazı milletvekilleri ve parti kurmaylarının makam aracının arkasında elektronik sigara içtiğini bildiğini belirterek, “Elektronik sigara hiçbir koşulda kullanılmayacak” dedi. Erdoğan, “Hem elektronik sigara hem de nargilenin zararları konusunda toplumu bilinçlendirin. Sağlık Bakanımız’la da bu konuyu konuşalım” talimatı verdi.
ÜYELERİM SİGARAYI BIRAKAMIYOR
Erdoğan toplantıda MKYK üyesi Gökçen Özdoğan Enç’e sigara kullanmayı bırakıp bırakmadığını sordu. Enç’in, sigarayı bırakmadığını söylemesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Daha MKYK’daki arkadaşlarıma sigarayı bıraktıramıyorum” diyerek serzenişte bulundu. Enç’in, “Siyaseti bırakırım sigarayı bırakmam” sözleri üzerine ise Cumhurbaşkanı Erdoğan “Sigarayı önce bırakacaksın, siyaseti bırakmayacaksın, Gökçen Hanım’ı bu konuda kontrol edin” diyerek espri yaptı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu MKYK toplantısında yaptığı sunumda, aldıkları önlemlerle uyuşturucu kullanımını ciddi oranda azalttıklarını savundu. Soylu, “Uyuşturucu meselesi hem dünya için hem Türkiye için önemli bir güvenlik tehdididir. Torbacılar bazı parklara dadandılar. Ama parklarda da aydınlatmaları arttırdık ve güvenlik tedbirleriyle önlemler alıyoruz” dedi.
ANNELER İÇİN TALİMAT
CUMHURBAŞKANI Erdoğan başkanlığındaki toplantıların bir diğer önemli gündem maddesi de HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan anneler oldu. Parti kurmayları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a anneleri ziyaret etmek istediklerini ilettiler. Ancak Erdoğan “Diyarbakır annelerine suni gidişler olmasın. Sadece gerçekten derdi olan insanlar ziyaret etsin. Sosyal medya gibi mecralardan destek verebilirsiniz. Ama asıl mağdurların akrabaları, yakınları yanlarına gitmeli. Parti olarak bizim bir organizasyonumuz olmasın. Her şey kendiliğinden gelişsin” talimatı verdi.
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