Hizmetçi gönderip soyuyorlardı

Kadıköy, Beşiktaş, Bahçelievler, Sarıyer ve Zeytinburnu’nda yaşanan 9 hırsızlık olayının ardından Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, hırsızlık olaylarını Gürcistanlı bir çetenin gerçekleştirdiği belirlendi.

Çetenin, hedef seçtikleri evlere kadın hizmetçi gönderdikleri, evlerle ilgili bilgi aldıktan sonra evlere girerek soydukları anlaşıldı. Çetenin sadece evleri hedef almadığı işyerlerine de girerek hırsızlık yaptıkları belirlendi. Çetenin Beşiktaş’ta Gürcü hizmetçi soktukları Aylin Ş.’nin evinden 100 bin TL’lik ziynet eşyası aldıkları saptandı.

Çeteye yönelik teknik ve fiziki takip yürüten ekipler, hırsızların 3 Haziran 2018 gecesi Bahçelievler İzzettin Çalıştay Caddesi'nde Çiğdem B.’ye ait turizm acentesine girdikleri yönünde bilgi alındı. Ekipler hemen olay yerine gitti. 4 hırsız, işyerinde gözaltına alındı.

Dört Gürcistan vatandaşının kaldıkları evlerde yapılan aramalarda çilingirlerde dahi bulunmadığı belirtilen kapı açma aparatları, yüzlerce anahtar, alarm sistemlerini devre dışı bırakmak için kullandıkları alet ve kamera kayıt cihazları da ele geçirildi.

Çetenin olası polis operasyonlarına hedef olmamak için girdikleri işyerlerinin kamera kayıtlarını da aldığı belirlendi.

150 bin TL’lik hırsızlık yaptıkları tespit edilen çete üyeleri Gedenidze K., Raul T., Michaile Z. ve Akaki C. Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adliyede tutuklandı.