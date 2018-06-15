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    Hızlıydı ve ehliyeti bile yoktu... Onları ayıran hâlâ serbest

    Özge EĞRİKAR/İSTANBUL
    15.06.2018 - 21:31 | Son Güncelleme:

    Tek yumurta ikizleri Oğuzhan ile Gökhan Demir’i ayıran kazayı yapan, ehliyetsiz ve aşırı süratli olduğu belirlenen sürücü Salih Paşahan’ın cezası bozma kararı üzerine 4 yıl 6 ay’a düştü. Yargıtay Cumhuriyet Savcısı bu cezayı da fazla buldu. Karara isyan eden kuzenleri Yasemin Usta, ikizlerin hazin hikâyesini anlattı:

    SERBEST BIRAKILDI VE HİÇ TUTUKLANMADI

    Liseyi birincilikle bitiren tek yumurta ikizleri Gökhan ve Oğuzhan Demir üniversite sınavlarına hazırlanıyordu. 19 Ekim 2012’de Hasköy’de, hatalı sollama yaparak karşı şeride geçen ehliyetsiz sürücü Salih Paşahan’ın kullandığı aracın çarptığı 18 yaşındaki Gökhan Demir hayatını kaybetti. Kaza yerinden kaçan ve dört saat sonra gözaltına alınan Paşahan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesi’nde “taksirle ölüme neden olmak” suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis istemiyle açılan davada bilirkişi Paşahan’ı aşırı hızlı ve sürücü belgesi olmaksızın kontrolsüz araç kullandığı için asli kusurlu buldu. Mahkeme, ehliyeti olmadığı için bilinçli taksir hükümlerini uygulayarak Salih Paşahan’ı 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

    Hızlıydı ve ehliyeti bile yoktu... Onları ayıran hâlâ serbest

    Gökhan Demir

    YARGITAY: BİLİNÇLİ TAKSİR DEĞİL

    Yargıtay 12. Ceza Dairesi, “Ehliyetsiz araç kullanmak bilinçli taksir koşullarının oluşması için yeterli değildir” diyerek kararı bozdu. Yerel mahkeme ikinci yargılamada cezayı 4 yıl 6 aya düşürdü. Yargıtay Cumhuriyet Savcısı “Sanığa taksire dayalı kusurunun derecesi nazara alınmak suretiyle asgari hadden çok fazla uzaklaşılarak ceza tayini yasaya aykırı olduğundan bozulmasına” diye görüş bildirdi. Şimdi Yargıtay Ceza Dairesi’nin kararı bekleniyor.
    Mahkemenin verdiği karara tepki gösteren müşteki Yasemin Usta, “Kuzenim Gökhan’ın ölümüne neden olan kişinin cezasız kalmasını istemiyorum. Kuzenimin ölümüne neden olduktan 3 ay sonra ehliyet aldı. Ehliyetine hiç tedbir konulmadı. Bu gidişle sanık hiç cezaevinde yatmayacak” dedi.
    Usta, kuzeni Demir’in ölümünden sonra trafikteki can kayıplarına ve insanların yaşadığı haksızlığa dur demek için “Trafikte Haklarım” derneğini kurdu. Usta “Yaşadığım sürece tek amacım var; ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında caydırıcı cezaların verilerek ölüm ve yaralanma oranın düşmesi” diye konuştu.

    Etiketler: gazetehaberleri , son dakika , haberler
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