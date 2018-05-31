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    'Hızlı ve Öfkeli'nin Avcılar şubesi'

    İHA
    31.05.2018 - 10:59 | Son Güncelleme:

    TEM otoyolunda aracına çarpıp kaçan, sürücüsü Bulgaristanlı TIR'a tırmanarak durdurmaya çalışan Mahir Özkan, "Kapıkuleye'ye kadar o şekilde giderdim"dedi. Özkan'ın arkadaşları ise "Mahir Ağabey, Hızlı ve Öfkeli'deki Paul Walker'ın Avcılar şubesi" diye konuştu.

    TEM otoyolunda aracına çarpıp kaçan TIR’ın üzerine çıkarak durdurmayı başaran sürücü konuştu. 45 yaşındaki esnaf Mahir Özkan, TIR'ın kendi aracına çarptıktan sonra kaçtığını, durdurmak için uzun çapa harcadığını söyledi. 

    Özkan, “Aracıma çarptıktan sonra kaçtı TIR sürücüsü. Ben de aracımı yolun ortasına bırakıp TIR'a tırmandım. Adam durmuyordu, üstüme sürdü aracı. Sonrasında adama vurdum ben, kimse yardım etmedi. En son virajı dönünce de adam sürükledi, kaçacaktı; bırakmadım. Bulgaristan vatandaşıydı sürücü. Her şeyi göze almıştım zaten. Böyle haksızlıkları kabul etmeyelim. Böyle şeyler ülkemizde yaşanmasın” dedi.

    Özkan aracı nereye kadar gitse  oraya kadar kovalayacağını söyleyerek “Ben bırakmazdım kolay kolay onu. Kapıkule Sınır Kapısı'na kadar gitseydi, oraya kadar o şekilde giderdim. Etrafımdaki insanlar televizyonda gördü, beni alkışladılar" diye konuştu.

    'AVCILAR ŞUBESİ'

    Özkan’ın bir yakını olan Serhat Saldız ise Özkan’ı efsane film 'Hızlı ve Öfkeli’de Paul Walker’ın canlandırdığı karaktere benzettiklerini kaydederek, “ Biz Mahir Ağabeyi’i Paul Walker’ın Avcılar şubesi ilan ettik. Öldü diyorlar ama ölmedi, Mahir ağabeyin ruhunda tekrar canlandı. Biz bunu şimdi Avcılar’da değerlendirmeyi düşünüyoruz. Zaten farklı farklı yerlerden farklı teklifler alıyor. Sanırım bir de film teklifi aldı. Zaten film sahnesi gibiydi, insanlar görünce bize mesaj atıp görüşmek, tanışmak istiyorlar. 'YouTuber’lardan gelen teklifler var şu an, Mahir Ağabey onları değerlendirmek istiyor” dedi.

    'DAHA ÖNCE KAMYONA TIRMANMIŞ'

    Özkan’ın bir diğer yakını Özkan Azadi ise daha önce de başka bir olaydan dolayı Özkan’ın yolda bir kamyona daha tırmandığını ifade ederek, “ Bu olay ikinci serüveni. Daha önce de böyle bir kaza olayı olmuştu. Onda da büyük bir kamyona tırmanmıştı, öyle yakalamıştık kendisini. İlk ve son serüveni değil inşallah. TIR şoförlerinin korkulu rüyası olacak” dedi.

    Etiketler: tırmandı , gündem
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