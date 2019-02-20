Hızlı trenle İstanbul'a
AK Parti İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım, istifa ettiği TBMM Başkanlık mührünü dün MHP’li Celal Adan’a teslim etti. Yıldırım devir töreninin ardından ailesiyle birlikte hızlı trenle İstanbul’a gitti.
AK Parti’nin İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım, TBMM Başkanlığı’ndan istifasının ardından dün devir töreniyle başkanlık mührünü, MHP’li Geçici Başkan Celal Adan’a teslim etti. Yıldırım mührü verirken, “Görevi, siyasette büyük tecrübe sahibi, Türkiye’nin beka mücadelesinde gençliğinde bedel ödemiş değerli kardeşime teslim ediyorum” dedi. Celal Adan da “İstanbul’da yaşayan bir vatandaş olarak yeni yolculuğunuzun İstanbul ve Türkiye için bir şans olduğunu görüyorum” diye konuştu.
ŞENTOP, BOSTANCI, YAZICI
29’uncu TBMM Başkanı’nın seçileceği pazar gününe kadar Meclis yönetimi ‘cumhur ittifakı’nda kalacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bugün partisinin Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında Meclis Başkanı adaylarıyla ilgili nabız yoklaması yapacağı öğrenildi. Adaylar arasında AK Parti’den Başkanvekili Mustafa Şentop, Grup Başkanı Naci Bostancı ve Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın adları öne çıktı. Yeni Meclis Başkanı’nın, AK Parti-MHP ittifakınca 24 Şubat Pazar günü 301 oyun yeterli olduğu üçüncü turda seçilmesi bekleniyor.
BIRAKIRKEN GÖNLÜM RAHAT
Törenin ardından İstanbul’a giden Yıldırım, dün şu mesajları verdi: “Bugün görevi bırakırken gönlüm rahat. İstanbul müjdelenmiş bir şehir. Dünya başkenti bir şehre hizmet etmeyi borç biliyorum. İstanbul’a geldiğimde 11 yaşındaydım. Lise, üniversite okudum, evlendim, çocuklarım oldu. İstanbul beni ben yapan, bu konuma getiren bir şehir ve bundan dolayı İstanbul’a hizmet etmek büyük bir onur. Bu tecrübeyle İstanbul’da da güzel işler yapılacağına inanıyorum. İstanbul Türkiye’nin özetidir. ”
İSTİYORUM Kİ İSTANBUL’U KONUŞALIM
Âİstanbul’a hızlı trenle gelen Binali Yıldırım, ikindi namazını Eyüpsultan Camii’nde kıldı, ardından Eyüpsultan türbesinde şükür duası etti. Fahri Korutürk caddesi üzerinde toplanan kalabalığa lokma dağıtan Yıldırım, seçim koordinasyon merkezinin açılışını yaptı. MHP Eyüpsultan ilçe başkanlığını ziyaret etti. Yıldırım yaptığı konuşmada “İlk defa yerel seçimlerde ittifak yapılıyor. Bu yeni sistemin getirdiği bir imkân. İnşallah biz İstanbul’a, İstanbul’la ilgili projelere yoğunluk vereceğiz. İstiyorum ki İstanbul’u konuşalım. İstanbul dışındaki tartışmalar, İstanbul’u gölgelemesin. İstanbul yerel seçimleri, İstanbullunun beklentilerini konuşalım. Bu sorunların nasıl çözüleceği, hangi projelerin, hangi imkânların İstanbul’a getirileceği, bunların konuşulmasını istiyoruz. O yüzden de kalan 39 günü dolu dolu geçireceğiz.” dedi. Yıldırım Eyüpsultan’dan ayrılırken önünden geçtiği CHP Eyüpsultan seçim koordinasyon merkezine girerek CHP’lilerle tokalaşıp, sohbet etti. (Özgür ALTUNCU / İSTANBUL)
Yorumları Göster
Yorumları Gizle