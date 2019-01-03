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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özkan ARSLAN/ANKARA (DHA)
03.01.2019 - 12:49, Son Güncelleme:

Hızlı tren kazasıyla ilgili flaş gelişme... Telsiz konuşmaları ortaya çıktı

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Hızlı tren kazasıyla ilgili flaş gelişme... Telsiz konuşmaları ortaya çıktı

Ankara'da 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 92 kişinin yaralandığı yüksek hızlı tren kazasıyla ilgili soruşturma devam ederken kaza öncesi makinistler ile hareket memuru ve kaza sonrası TCDD personeli arasındaki telsiz konuşmaları ortaya çıktı. Kazanın hemen ardından "201 (hızlı tren) Hat-1'den gelmesi gerekirken Hat-2'den geliyor" diyen TCDD çalışanına diğer çalışan "Yapma ya" diyerek cevap verirken, bu konuşma kazanın nedenini ortaya koydu.

13 Aralık 2018 tarihinde Ankara-Konya seferini yapan yüksek hızlı tren ile raylarda kontrol için bulunun kılavuz trenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü makinist 9 kişi yaşamını yitirdi, 92 kişi yaralandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kazanın ardından başlattığı soruşturma kapsamında hareket memuru Sinan Y., makasçı Osman Y. ve kontrolör Emin Ercan E. tutuklandı. Kazanın nedenini ortaya çıkarmak için yürütülen soruşturmada TCDD'den istenilen telsiz konuşma kayıtları dosyaya girdi.

'MAKASTA BİR SORUNUMUZ VARDI ONU ÇÖZDÜK'

Kazada hayatını kaybeden kılavuz trenin makinisti Kadir Ünal ile tutuklanan kontrolör Emin Ercan E. arasındaki konuşma şöyle:

Makinist Kadir Ünal: Makinist Kadir.

Kontrol memuru Emin Ercan E: Hayırlı işler Kadir ustam.

Makinist Kadir Ünal: Hayırlı işler olsun şefim günaydın.

Kontrol memuru Emin Ercan E: Makasta bir sorunumuz vardı onu çözdük sevkimizi aldık. Allah'ın izniyle şu an Esenkent sinyalimiz açık.

Makinist Kadir Ünal: Evet şefim.

Kontrol memuru Emin Ercan E: Eryaman'a kadar gidiyorsunuz, Eryaman'da bu numaradan görüşelim.

Makinist Kadir Ünal: Tamam şefim, Eryaman'da görüşmek üzere.

'HİPODROMA KADAR GEZİNTİ MODUNDA AĞIR AĞIR GELİN'

Kazada ağır yaralı olarak kurtulan kılavuz trenin makinisti Kenan Günay, yaşamını yitiren makinist Kadir Ünal ile kontrolör Emin Ercan E. arasında geçen konuşmalar ise şöyle:

Kontrol memuru Emin Ercan E.: Kumanda merkezi Emin.

Makinist Kenan Günay: Sayın şefim 89'un 500'ü kılavuz makine. Eryaman'a geldik şefim.

Kontrol memuru Emin Ercan E.: Kolay gelsin şefim. Şimdilik orada bekleyeceğiz. Büyük ihtimalle. 06.50 treni gittikten sonra gar kabul edecek sizi. Ben hareket ile görüşür size haber veririm. İlk etapta hipodroma kadar gönderirler herhalde.

Kontrol memuru Emin Ercan E.: Kadir ustam hareket ile görüştüm aynen dediğimiz gibi 6.50 treni çıktıktan sonra kabul edecekler sizi. Manevra yapacaksınız. Hipodroma kadar gezinti modunda ağır ağır gelebilirsiniz.

Makinist Kadir Ünal: Hipodroma kadar devam ediyoruz şefim. Orada 06.50 treninden sonra hareketle görüşüyoruz.

Kontrol memuru Emin Ercan E.: Tamam Kadir ustam, hayırlı sabahlar elinize sağlık.

'MAKAS KİLİTLEME YAPMADI İĞNE UCU OTURDU'

Soruşturma kapsamında tutuklanan makasçı Osman Y. ile hareket memuru Sinan Y., ve 3'üncü kişi arasında geçen konuşmalar ise şöyle:

Makasçı Osman Y: Sinan; makas kilidi iğneyle uygun noktada; ama kilitleme yapmıyor, itinalı gelsin.

Hareket memuru Sinan Y: Anlaşılmadı abi.

Makasçı Osman Y: Makas kilitleme yapmadı da yalnız iğne ucu oturdu.

Hareket memuru Sinan Y: Tamam 'itinalı şekilde gel' diyorum abi.

Makasçı Osman Y: Evet itinalı şekilde gelsin.

3'üncü kişi: Duydum Sinan, itinalı bir şekilde gönder.

Hareket memuru Sinan Y.: Gel 13'e giden kilit makasına itinalı gel.

3'üncü kişi: Hangi yola dönüyorum?

Hareket memuru Sinan Y.: 13'e giriyorsun 13, 12 ile 13'ün makasına itinalı girelim.

'MAKASI DEĞİŞTİRİP DEĞİŞTİRMEDİĞİMİ HATIRLAMIYORUM'

Makasçı Osman Y. ile hareket memuru Sinan Y. arasındaki konuşma şöyle devam etti:

Makasçı Osman Y.: Sinan; yollarımız 'Hat-1'den 11'e.

Hareket memuru Sinan Y.: 'Hat 1'in 11'e olduğu anlaşıldı.

Bu konuşmada hızlı trenin 1'inci hatta verildiği anlaşılıyor. Ancak kaza 2'nci hatta meydana geldi. Makasçı Osman Y. savcılıktaki ifadesinde "Hattı değiştirip değiştirmediğimi hatırlamıyorum" demişti. Kaza sonrası TCDD çalışanları arasında geçen konuşmalarda da kazanın 2'nci hatta meydana geldiği anlatılıyor.

'HAT-1'DEN GELMESİ GEREKİRKEN HAT-2'DEN GELİYOR'

O konuşmalar ise şöyle:

TCDD çalışanı 5: Durum nedir?

TCDD çalışanı 2: Kılavuz ile 201 (hızlı tren) karambol (kafa kafaya çarpışma) yapmış. Bu traktör var ya traktör motor durağının orada karambol oldu, daha her şey net belli değil. 201 (hızlı tren) hat 1'den gelmesi gerekirken hat 2'den geliyor.

TCDD çalışanı 5: Yapma ya.

TCDD çalışanı 2: Kılavuz ile Ankara'ya dönüşte.

TCDD çalışanı 5: Peki var mı arkadaşlarda falan bir şey?

TCDD çalışanı 2: Daha tam net bir şey öğrenemedik.

Yüksek Hızlı Tren'in çarpışma anı
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