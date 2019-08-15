Hızlı tren kazasına 103 bin liralık tazminat davası
ANKARA-Konya seferini yapan yüksek hızlı trenin 13 Aralık 2018’de kılavuz trenle çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan Turan Berk Çetin (38), Devlet Demir Yolları’na (TCDD) 103 bin 262 liralık tazminat davası açtı.
9 kişinin öldüğü, 86 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle ölüm tehlikesi geçirdiğini ve uzun süre Ankara’da bulunan Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gördüğünü belirten Çetin, daha sonra da tedavisine İstanbul’da özel bir hastanede devam edildiğini anlattı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne verdiği dava dilekçesinde kazanın meydana geldiği istasyonda sinyalizasyon sisteminin olmadığını belirten Çetin’in avukatı Emre Aksoy, şöyle konuştu: “Bu nedenle TCDD ağır kusurludur. Turan Berk Çetin kaza sonrası uzun süre çalışamamıştır. Ruh ve sinir sağlığı olumsuz şekilde etkilenmiş, günlerce kazanın tesiri altında kalmıştır. Turan Berk Çetin, uğradığı zararların tazmini için noterden ihtarname çekmesine rağmen hiçbir cevap alamamıştır. Turan Berk Çetin’in uğramış olduğu zararlar için 3 bin 262 lirası maddi ve 100 bin lirası manevi olmak üzere 103 bin 262 lira tazminatın davalıdan tahsilini istiyoruz.”
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