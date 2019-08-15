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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özge EĞRİKAR/İSTANBUL
15.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Hızlı tren kazasına 103 bin liralık tazminat davası

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Hızlı tren kazasına 103 bin liralık tazminat davası

ANKARA-Konya seferini yapan yüksek hızlı trenin 13 Aralık 2018’de kılavuz trenle çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan Turan Berk Çetin (38), Devlet Demir Yolları’na (TCDD) 103 bin 262 liralık tazminat davası açtı.

9 kişinin öldüğü, 86 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle ölüm tehlikesi geçirdiğini ve uzun süre Ankara’da bulunan Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gördüğünü belirten Çetin, daha sonra da tedavisine İstanbul’da özel bir hastanede devam edildiğini anlattı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne verdiği dava dilekçesinde kazanın meydana geldiği istasyonda sinyalizasyon sisteminin olmadığını belirten Çetin’in avukatı Emre Aksoy, şöyle konuştu: “Bu nedenle TCDD ağır kusurludur. Turan Berk Çetin kaza sonrası uzun süre çalışamamıştır. Ruh ve sinir sağlığı olumsuz şekilde etkilenmiş, günlerce kazanın tesiri altında kalmıştır. Turan Berk Çetin, uğradığı zararların tazmini için noterden ihtarname çekmesine rağmen hiçbir cevap alamamıştır. Turan Berk Çetin’in uğramış olduğu zararlar için 3 bin 262 lirası maddi ve 100 bin lirası manevi olmak üzere 103 bin 262 lira tazminatın davalıdan tahsilini istiyoruz.”

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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