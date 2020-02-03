Hızır orucu nedir? Hızır orucu ne zaman tutulacak?

Hızır Orucu; Alevi inancına göre her yıl şubat ayında tutulan ve 3 gün süren orucun adıdır. İslam kaynaklarında net olarak bu günlerde Hızır orucu hakkında bir bilgi yer almasa da halk arasında tutulan bir oruç haline gelmiştir. Peki Hızır orucu ne zaman tutulur, Hızır orucu gelenekleri neler?



Rumi takvime göre 31 Ocak- 2 Şubat tarihleri arasında tutulan Hızır Orucu, Miladi Takvim baz alındığında 13-15 Şubat günlerine denk gelmektedir.



Hızır orucu nedir?



Hızır Orucu, Alevi inancında genellikle her yıl 13 Şubat'ta başlayan ve 3 gün süren oruç. Hızır'a adanan bu oruç ardından Hızır Cemi yapılır, oruç boyunca geleneksel olarak Alevi köylerinde sazlar çalınır, deyişler söylenir ve Hızır peygamber ile ilgili hikâyeler anlatılır, oruç ardından kavrulmuş ve öğütülmüş buğday irmiğinden gavut isimli bir pilav pişirilip içine tereyağı dökülerek tüm komşularla birlikte dua edilerek yenir.