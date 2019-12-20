‘Hızır’ kararı: 7’şer yıl hapis

Anadolu 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına, sanıklar Hakan Demir ve babası Eyüp Demir ‘zincirleme şekilde dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 7 yıl 6’şar ay hapis ve 75’er bin lira adli para cezasına çarptırdılar. Sanıkların cezalarında herhangi bir indirim yapmayan mahkeme heyeti, verilen para cezalarının 24 eşit taksitte ödenmesine hükmetti.