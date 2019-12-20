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Aziz ÖZEN/İSTANBUL
20.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Hızır’ kararı: 7’şer yıl hapis

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‘Hızır’ kararı: 7’şer yıl hapis

İstanbul’da Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü öğrencisi Ş.Y., seyyar satıcı Hakan Demir (21) ve babası Eyüp Demir’in (43) kendisini ‘Hızır Aleyhisselam’ olarak tanıtıp yaklaşık 70 bin lira dolandırdığını iddia etmişti.

Anadolu 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına, sanıklar Hakan Demir ve babası Eyüp Demir ‘zincirleme şekilde dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 7 yıl 6’şar ay hapis ve 75’er bin lira adli para cezasına çarptırdılar. Sanıkların cezalarında herhangi bir indirim yapmayan mahkeme heyeti, verilen para cezalarının 24 eşit taksitte ödenmesine hükmetti. 

‘Hızır’a mat oldu
‘Hızır’a mat oldu
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