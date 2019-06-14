Hızır Bey’e dua
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul’a ilk kadı ve belediye başkanı olarak görevlendirilen Hızır Bey’in Unkapanı İMÇ avlusundaki mezarını ziyaret etti.
Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu Hızır Bey için Fatiha okuduktan sonra mezara birlikte su döktü. Duanın ardından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, “Daha önce İBB başkan adayıyken ziyaret etmiştim. Şimdi Sayın İmamoğlu ile birlikte ziyaret ettik. 1945 yılında belediye encümeninin aldığı bir karar var. Hızır Bey’in mezarının büyükşehir belediyesi başkanlığı bahçesine taşınmasıyla ilgili olarak. Bu kararın gereği yapılmadı. Seçilmiş belediye başkanımız bir kez daha seçilecek ve 1945 yılında alınan bu kararın gereğini yerine getirecek” dedi.
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