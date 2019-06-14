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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Özgür ALTUNCU / İSTANBUL
14.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Hızır Bey’e dua

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Hızır Bey’e dua

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul’a ilk kadı ve belediye başkanı olarak görevlendirilen Hızır Bey’in Unkapanı İMÇ avlusundaki mezarını ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu Hızır Bey için Fatiha okuduktan sonra mezara birlikte su döktü. Duanın ardından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, “Daha önce İBB başkan adayıyken ziyaret etmiştim. Şimdi Sayın İmamoğlu ile birlikte ziyaret ettik. 1945 yılında belediye encümeninin aldığı bir karar var. Hızır Bey’in mezarının büyükşehir belediyesi başkanlığı bahçesine taşınmasıyla ilgili olarak. Bu kararın gereği yapılmadı. Seçilmiş belediye başkanımız bir kez daha seçilecek ve 1945 yılında alınan bu kararın gereğini yerine getirecek” dedi. 

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