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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İsmail SAYMAZ
09.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

HIV’li sığınmacı ve bebeği sınır dışı ediliyor

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HIV’li sığınmacı ve bebeği sınır dışı ediliyor

Angola’dan eşi ve bir çocuğu ile kaçak yollarla Türkiye gelip İzmir’e yerleşen 39 yaşındaki F.B., bir süre sonra hamile kaldı. F.B., 20 Mayıs 2019’da Tepecik Araştırma Hastanesi’nde bir kız çocuk dünyaya getirdi. F.B., doğumdan sonra sağlık görevlilerine AİDS hastası olduğunu söyledi. Henüz adı konulmayan bebek bir ay ‘HIV Proflaksisi’ adlı önleyici tedaviye alındı. Ardından 20 Haziran’da annesine teslim edildi.

Bu arada, İzmir Valiliği’nin 24 Mayıs tarihli kararı ile ‘kamu sağlığı için tehdit oluşturduğu’ gerekçesiyle F.B. hakkında sınır dışı etme ve gözetim altına alma kararı verdiği ortaya çıktı. Hastane çıkışında gözaltına alınan F.B. ve bebeği, 22 Haziran’da Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’ne kondu. F.B., 27 Haziran’da sığınma başvurusunda bulundu.

BEBEK TEHLİKEDE

Avukat Nilay Geylanlı Yorgancıoğlu, sığınma başvurusunun kabulü, anne ve bebeğin tedavisi için başvuruda bulundu. Yorgancıoğlu, “Görevliler ‘Bakımını yapacağız’ diyor. Ancak üç gün önce bebeğin randevusu vardı ve götürmediler. Geri Gönderme Merkezi’nde anne tek başına bebeğiyle kalıyor. Hastalık bulaşmasın diye bebeği emzirmiyor. Bebeğe mama veriliyor. Belli aralıklarla havalandırmaya çıkarılıyorlar” dedi. Bir kişinin AIDS hastası olmasının kamu sağlığı bakımından tek başına tehdit oluşturmayacağını savunan Yorgancıoğlu, şöyle devam etti:
“Bulaşıcı hastalık ve AIDS tek başına sınır dışı gerekçesi olamaz. Ancak sınır dışı edilecek yabancının uygun tedaviden kaçınmasıyla mümkün olabilir. F.B. ise sağlık yardımı istemiştir. Bebeği ilk bir ay anneden uzakta kalmış, yeterli beslenememiş, hastalığın bulaşma ihtimali nedeniyle anne sütü alamamıştır. Kilosu ve ağırlığı olağanın çok altında bir bebektir. Merkezde kalmaya devam etmeleri halinde yaşamsal tehlikeler baş gösterecektir. Bebeğin hastalığa yakalanmadığı tespit edilmiştir.” 

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