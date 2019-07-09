HIV’li sığınmacı ve bebeği sınır dışı ediliyor
Angola’dan eşi ve bir çocuğu ile kaçak yollarla Türkiye gelip İzmir’e yerleşen 39 yaşındaki F.B., bir süre sonra hamile kaldı. F.B., 20 Mayıs 2019’da Tepecik Araştırma Hastanesi’nde bir kız çocuk dünyaya getirdi. F.B., doğumdan sonra sağlık görevlilerine AİDS hastası olduğunu söyledi. Henüz adı konulmayan bebek bir ay ‘HIV Proflaksisi’ adlı önleyici tedaviye alındı. Ardından 20 Haziran’da annesine teslim edildi.
Bu arada, İzmir Valiliği’nin 24 Mayıs tarihli kararı ile ‘kamu sağlığı için tehdit oluşturduğu’ gerekçesiyle F.B. hakkında sınır dışı etme ve gözetim altına alma kararı verdiği ortaya çıktı. Hastane çıkışında gözaltına alınan F.B. ve bebeği, 22 Haziran’da Harmandalı Geri Gönderme Merkezi’ne kondu. F.B., 27 Haziran’da sığınma başvurusunda bulundu.
BEBEK TEHLİKEDE
Avukat Nilay Geylanlı Yorgancıoğlu, sığınma başvurusunun kabulü, anne ve bebeğin tedavisi için başvuruda bulundu. Yorgancıoğlu, “Görevliler ‘Bakımını yapacağız’ diyor. Ancak üç gün önce bebeğin randevusu vardı ve götürmediler. Geri Gönderme Merkezi’nde anne tek başına bebeğiyle kalıyor. Hastalık bulaşmasın diye bebeği emzirmiyor. Bebeğe mama veriliyor. Belli aralıklarla havalandırmaya çıkarılıyorlar” dedi. Bir kişinin AIDS hastası olmasının kamu sağlığı bakımından tek başına tehdit oluşturmayacağını savunan Yorgancıoğlu, şöyle devam etti:
“Bulaşıcı hastalık ve AIDS tek başına sınır dışı gerekçesi olamaz. Ancak sınır dışı edilecek yabancının uygun tedaviden kaçınmasıyla mümkün olabilir. F.B. ise sağlık yardımı istemiştir. Bebeği ilk bir ay anneden uzakta kalmış, yeterli beslenememiş, hastalığın bulaşma ihtimali nedeniyle anne sütü alamamıştır. Kilosu ve ağırlığı olağanın çok altında bir bebektir. Merkezde kalmaya devam etmeleri halinde yaşamsal tehlikeler baş gösterecektir. Bebeğin hastalığa yakalanmadığı tespit edilmiştir.”
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