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    Hivda'ya ne oldu?

    Turgay İPEK-Hümeyra PARDELİ/DHA
    12.05.2018 - 23:15 | Son Güncelleme:

    AĞRI'da intihara kalkıştığı iddiasıyla hastaneye getirilen hamile Hivda Kumza (18), karnındaki 4 aylık bebeğiyle verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. 

    9 Mayıs'ta evde yazmasıyla kendisini astığı öne sürülen Kumza, yoğun bakım servisinde tedaviye alınmıştı. İmam nikâhlı olduğu K.K., Hivda Kumza’nın intihara kalkıştığını ve son anda kurtardıklarını söyledi.

    ABİ: KENDİNİ ASACAK BİRİ DEĞİL
    Ağabey Hakan Kumza ise ailelerin karşı çıkmasına rağmen kız kardeşinin K.K. ile evlendiğini anlatarak şunları söyledi: “Kendini asacak biri değildi. Kocası eve gidiyor, yatak odasında asılı bulmuş. Neden bize bilgi vermedi? Neden polisi, jandarmayı aramadı? Kızın elbisesi neden çamur, saçları neden hırpalanmış gibiydi? Biz olayın incelenmesini istiyoruz. Kızlarımızı evlendirmeye korkuyoruz. Neden şiddet, biz hangi çağda yaşıyoruz. Yetkililere sesleniyorum. Kocası ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Gerçek ne ortaya çıksın.”

    Etiketler: Ağrı , Kadın cinayetleri , gazetehaberleri , gündem
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