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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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OSMANİYE, (DHA)
30.11.2018 - 17:08, Son Güncelleme:

’HIV Virüsü, dokunmak ve tokalaşmakla bulaşmaz’

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’HIV Virüsü, dokunmak ve tokalaşmakla bulaşmaz’

OSMANİYE İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsünün (HIV), dokunmak ve tokalaşmakla bulaşmayacağını söyledi.

1 Aralık dünya AIDS günü’ nedeniyle açıklama yapan Müdür Öznavruz, bu virüsün vücut direncini azaltarak insanların kolayca hasta olmasına neden olduğunu belirtti. Öznavruz, "AIDS, HIV virüsünün bağışıklık sistemini zayıflatmasından sonra ortaya çıkan hastalık hlidir. HIV enfeksiyonu, ilk defa ortaya çıktığı 1980li yıllardan bu yana tüm dünyada artarak yayılmaya devam etmektedir" dedi.

Dr. Öznavruz, enfeksiyonun, korunmasız cinsel temas, ortak enjektörlerle damar içi madde kullanımı ve enfekte kan verilmesiyle ya da anneden bebeğe gebelik döneminde, doğum sırasında veya doğum sonrasında emzirmeyle bulaşabilmekte olduğunu kaydederek, "Bulaşma yollarının çeşitliliğine bağlı olarak HIV enfeksiyonu tüm yaş gruplarında görülebilmektedir. Günümüzde hastalığın tedavisinde önemli gelişmeler kaydedilmiş olup tedavi, bulaştırıcılığı azaltmakta ve enfeksiyonun anneden bebeğe geçişini engelleyebilmektedir.

Ülkemiz HIV/AIDS açısından hastalığın az sıklıkta görüldüğü ülkeler arasında yer almakla birlikte son yıllarda vaka sayılarında artış izlenmektedir. HIV enfeksiyonu önlenebilir bir hastalıktır ve korunma önlemleri tedaviden çok daha etkili ve ucuzdur. En sık görülen bulaşma yolunun cinsel temas olması nedeni ile neredeyse korunmada tek çare tek eşliliktir.

Tek eşliliğin yanı sıra, riskli cinsel temasta doğru kondom Prezervatif kullanımı, hastalığın cinsel yolla bulaşmasına karşı en güvenli ve basit korunma yoludur. Günümüzde, erken dönemde ilaç tedavisine başlayan HIV pozitif kişiler, uzunca bir süre hastalık oluşmadan yaşamlarını sürdürmektedirler. Ülkemizde ilaca erişimde sorun yaşanmamaktadır" dedi.

Dr. Hasan Öznavruz, HIV enfeksiyonunun, ortak çatal kaşık kullanmakla, dokunmak ve tokalaşmakla, bulaşmadığı belirterek, "Bu gibi yanlış bilgileri azaltmak için halk eğitimleri önceliği oluşturmaktadır. Ülkemizde yeni vaka sayısını azaltmak amacıyla farkındalık ve bilgilendirme amaçlı eğitim çalışmaları rutin programlarının yanında Dünya Sağlık Örgütü tarafından kabul edilen 1 Aralık Dünya AIDS’le Mücadele gününde halkımızın bu konuya dikkatini çekmek adına faaliyetler yapılmaktadır" diye konuştu.

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