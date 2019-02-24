Hışto'nun küresi... İddia: Büyülüdür, nazardan, kötülükten korur

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHışto'nun küresi... İddia: Büyülüdür, nazardan, kötülükten korur
GeriGündem Hışto'nun küresi... İddia: Büyülüdür, nazardan, kötülükten korur
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Fevzi KIZILKOYUN - ANKARA
24.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Hışto'nun küresi... İddia: Büyülüdür, nazardan, kötülükten korur

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
Hışto'nun küresi... İddia: Büyülüdür, nazardan, kötülükten korur

Ankara’da ele geçirilen, astronomik araştırmalarda, denizcilikte veya astrolojik kehanet amaçlı kullanıldığı iddia edilen ‘gökküre’nin sırrı çözülmeye çalışılıyor. Şüpheli A.K., “Küre, Emevi halifesi tarafından dedemiz Hışto Seyit İmam Mehmed’e verilmiş” dedi. Haberin ayrıntıları şöyle:

YAZILARIN ANLAMI

El konulan küre üzerinde müze araştırmacılardan oluşan 3 kişilik heyet inceleme yaparak rapor hazırladı. Raporda, özetle şunlar kaydedildi: “Söz konusu eser, ahşap kutu içerisinde yer alan pirinç küreden oluşmaktadır. Kürenin içinde muhafaza edildiği kutunun üst kapağında Arapça olarak ‘Denizin enginliğinde, gemi imdada yetişir, avantaj ise havadır. Hamdolsun suyun akışı gemiyi çeker, en çok hamdetmeyi gerektiren avantajlı işlerdir’ yazılmaktadır. Pirinç malzemeden yapılmış 49.5 çapındaki kürenin üzerinde ise insan tasvirleri, hayvan figürleri, Arapça yazılar ile astrolojik tasvir ve şekiller yer almaktadır. Ayrıca Şamanizmi simgeleyen tasvir ve betimlemeler de bulunmaktadır. Yapılan araştırmamızda kürenin bilim kaynaklarında ‘brass celestial’ olarak adlandırıldığı, Türkçe karşılığının ise ‘pirinçten yapılmış gökküre’ olduğu belirlenmiş olup, hem doğu hem de batı uygarlıklarında mevcut olduğu anlaşılmıştır. Pirinç kürenin üzerindeki bezemeler, betimlemeler ve Arapça yazıların İran’daki örnekleriyle benzerlik gösterdiği anlaşılmaktadır. Küre, Kültür ve Tabiat Varlıkları’nı Koruma Kanunu kapsamına girmektedir. Yurtiçi alımı-satımı ile yurtdışına çıkarılması yasaktır. Astronomi araştırmaları, denizcilikte yön bulma, astrolojik kehanetlerde kullanıldığı değerlendirilmektedir.”

Hıştonun küresi... İddia: Büyülüdür, nazardan, kötülükten korur

SIRRI BÜYÜLÜDÜR

Küreyi 1 milyon dolara satmak isterken yakalanan A.K. ifadesinde kürenin dedelerine ait olduğunu, Hışto ailesince kürenin muhafaza edilerek bugünlere getirildiğini öne sürdü. A.K.’nin kürenin Hışto ailesine ait olduğuna dair emniyette sunduğu yazıda ise küre için şöyle deniliyor: “Dikişsiz bilim harikası kusursuz küremiz, altı köşeli, koka ağacından yapılmış, kabeyi Beytullaha benzer çok kıymetli kutu içinde muhafaza edilmektedir. Emevi Hükümdarı Hazreti Abbas’ın soyundan Cihangir Ailesi’nden halife Cihangir Ebu Hasan küreyi eline alarak çok etkileniyor. İkiz kürenin birini dedemiz o dönem medrese imamı olan İmamı Musayı Kazım’ın oğlu Hışto Seyit İmam Mehmed dedemize veriyor. Seyit Mehmed dedemiz çok bilgiliymiş, halife tüm medrese imamlarını imtihan ediyor. Halife Cihangir Hasan dedemiz Seyit Mehmed’e hayran kalıyor. Bu bilim küresini dedemize hediye ediyor.

BİLGİSİ SENDEDİR

Diyor ki ‘Ey sofu Şeyh İmamı Mehmed sana ve bilge insanlığına hayran kaldım. Bu bilim küresine ancak sen incelersin, bilgisi sendedir.’ Dedelerimiz daha sonra Horasan’a gitmiş, buradan da Anadolu’ya göç etmişler. Küre dedelerimizden bize miras kaldı. O dönem halife Cihangir Hasan’da kalan öbür ikiz küre ise bugün İngiltere Londra British Museum’da sergilenmektedir. Bu kürenin eşidir. Küre dedelerimiz tarafından muhafaza edilerek bugüne getirilmiştir. Kürenin sırrı büyülüdür. Nazardan ve her türlü kötülüklerden koruyucu özelliği vardır. Kürenin olduğu yerde nazar değmez, hiçbir kötülük olmaz. Onun için dedelerimiz tarafından ocağımızda kutsal olarak saklanmıştır. Dikişsiz Antik Küre, Hışto Ocağı’na aittir.”

İKİZİ BRİTİSH MUSEUM’DAN SORULACAK

ANKARA Emniyet Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.K.’nin ikametinde sakladığı tarih eserleri satmaya çalıştığı istihbaratı üzerine harekete geçti. A.K.’nin evine düzenlenen operasyonda, 28 sikke ile üzerinde insan ve hayvan figürleri, Arapça, Farsça ve henüz belirlenemeyen dillerde yazılar ve astrolojik şekillerin yer aldığı pirinç küre ele geçirildi. Bilirkişi raporunda ise “Kürenin üzerinde insan tasvirleri, hayvan figürleri, Arapça yazılar ile astrolojik tasvir ve şekiller yer almaktadır. Yurtiçinde alımı-satımı, yurtdışına çıkarılması yasak” olduğu vurgulandı. El konulan Gökküre, Etnografya Müzesi’nde korumaya alınırken, ikizinin İngiltere Londra British Museum’da olduğu iddiası üzerine çalışma başlatıldı. British Museum yetkilileriyle bağlantıya geçilerek, gökkürenin sırrı çözülmeye çalışılıyor.

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

"Veliaht Prens bilmeyecek de kim bilecek"

AKOM ve İSKİ'den İstanbullulara uyarı

Kartpostallık görüntü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı hazırladı... İşte o video...