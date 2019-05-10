Hırsızlık YSK’da görüldü
Cumhur İttifakı’nın İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım, dün akşam Pendik’te iftarda bir araya geldiği iş insanlarına hitap etti. Yıldırım, “İstanbul seçimlerinde maalesef sandık ve sonrasında bazı usulsüzler, düzensizlikler, hatalar, yanlışlıklar oldu. Bugün, ‘biz mağdur olduk’ diyenler, esasında gerçeği söylemiyor. Gerçekte mağdur olan benim” diye konuştu.
SEÇİM KURULU BİZİ DE MAĞDUR ETMİŞTİR
Yıldırım özetle şunları söyledi: “Oyların yüzde 10’u sayıldı. Fark, yarıdan aşağıya inmiş. Israrla dedik ki, ‘Bu oylar yeniden sayılsın. Çok büyük hatalar var, hileler var, oy hırsızlığı var.’ Maalesef bu talebimiz kabul edilmedi. Şunu adım gibi biliyorum: Eğer o oyların tamamı sayılsaydı, en az 60 bin oy farkla biz sandıktan birinci çıkacaktık. Bunun hesabı belli. Yüzde 10’unda 16 bin oy eksildiyse, yüzde 90’nında ne kadar oy eksilecek, siz işadamısınız, kolayca yapabilirsiniz. Sadece 123 tane imzasız seçim sayım sonuç tutanağı var. İmzalanmamış bomboş, oylar işlenmiş. Bunları da eklediğiniz zaman, 42 bin oy ediyor. Oy hırsızlığı açık seçik şekilde yapıldı. Bu hırsızlık YSK’da görüldü. İptal edildi. Seçim kurulu yaptığı yanlış işlerle bizi de mağdur etmiştir.”
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