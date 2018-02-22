Hırsızlık yaptı, kendisini yakalayan market sahibine bıçak çekti

Olay, Fatih Aksaray Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde alışveriş yapma bahanesiyle markete gelen iki kişiden biri market sahibini oyalarken, diğeri ise reyonda bulunan içeceği kıyafetinin içine koydu. Market sahibinin durumdan şüphelendiğini fark eden hırsız, eline bir tane içecek alarak para verme bahanesiyle kasanın önüne geldi.

Parayı almayan market sahibi, hırsızın kıyafetinde bir şey olduğunu söyleyerek aramak istedi. Yaşanan bu diyalog sonrasında kendisini aratmak istemeyen hırsızla market sahibi arasında arbede yaşandı.

Market sahibinden kurtulamayacaklarını anlayan şüphelilerden biri cebinden çıkarttığı bıçağı market sahibine doğrultarak öldürmekle tehdit etti. Dükkanda bulunan başka bir müşteri ise olayı yatıştırmak için çabalarken, hırsızlar ve market sahibi boğuşarak dükkan dışına çıktı. Market sahibinin elinden kurtulan hırsızlar içecekleri bırakarak kayıplara karıştı.

Yaşanan bu anlar ise markette bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, hırsızı fark eden market sahibi olaya tepki gösteriyor. Market sahibinin hırsızlığı fark ettiğini anlayan şüpheli bıçak çekiyor. Ardından yaşanan boğuşma sonrası hırsızlar hızla kaçıyor.