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Hırsızlık şüphelisi şahıslar ortalığı savaşa alanına çevirdi...O anlar kamerada

Hürriyet Haber
28.04.2018 - 10:57 | Son Güncelleme:

Esenyurt’ta hırsızlık şüphelisi şahıslar kamyonetle kaçarken park halindeki 3 araca ve seyir halindeki araca çarparak kaza yaptı. Kaza sonrası araç içinde sıkışan şüpheliyi itfaiye kurtarırken, araçta bulunan 2 şüphelinin koşarak kaçması kameraya yansıdı.

Piri Reis Mahallesi’nde sabah saat 07.30 sıralarında bir kamyonet sokağa ters yönden girerek önce park halindeki araçlara, ardından da karşı yönden kendisine doğru gelen hafif ticari araca feci şekilde çarparak durabildi. Kaza sonrası kamyonette bulunan sürücü araç içerisinde sıkışırken olay yerine sürücüyü kurtarmak için itfaiye çağrıldı. İtfaiye sıkışan sürücüyü kurtarıp ambulans teslim ederken olayın gerçek boyutu sonradan ortaya çıktı.

Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Park halindeki 3 aracın ve karşı yönden gelen hafif ticari aracın hasar görmesine neden olan sürücü ve içindeki 3 şahıs yakınlarda bulunan bir inşaattan malzeme çaldığı, polisi görünce de kaçmaya çalışırken kazaya neden olduğu ileri sürüldü.

'Felaket bir ses geldi'

Şüpheli şahısların kaçmaya çalışırken park halindeki aracına çarparak zarar görmesiyle ilgili konuşan bir vatandaş, sese uyandığını ve bütün arabalara çarptığını söyledi.

Olay yerinde bulunan bir diğer vatandaş ise “Arabalara vurarak gitti. Aracın içinde ayağı sıkıştı adamın. Felaket bir ses geldi. İçindeki hırsızın 2 ayağı da kırıldı. Başka birisi de vardı yanında o da kaçtı” dedi.

Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, kamyonetin kaza yapması ve kazadan sonra kamyonette bulunan 2 şüpheli şahsın koşarak kaçması ve vatandaşlarında kazaya yardıma gitmesi görülüyor.

Etiketler: hırsızlık , Esenyurt , gündem
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