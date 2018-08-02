Hırsızlık suçlarından yakalanan 2 kişi tutuklandı
EDİRNE’nin Keşan ilçesinde hırsızlık suçundan aranan ve polis tarafından yakalanarak, gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 3 ayrı hırsızlık suçundan aranan A.G.’yi (23) Yenimescit Mahallesi Koru Sokakta, 2 ayrı hırsızlık suçundan aranan ve açık cezaevi firarisi olan U.F.’yi (28) ise aynı mahalledeki Huzur Sokakta yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Keşan Adliyesi’ne sevk edilen A.G. ve U.F. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. A.G. Edirne Kapalı Cezaevi’ne, U.F. ise Edirne Açık Cezaevi’ne konuldu.
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