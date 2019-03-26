Hırsızlık için tuvalet penceresinden eve girdiler! Yakalayıp eşarpla bağladılar
ADANA'da iki kişi tuvalet havalandırmasın hırsızlık için girdiği ev içerisinde, ev sahipleri tarafından fark edilince kaçmaya çalıştı. Bir kişi yakalanarak eli eşarpla bağlanarak etkisiz hale getirilirken diğer kişi polis tarafından yakalandı.
Merkez Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde tek odalı bir evde yaşayan Suriye uyruklu 5 kişi, içeride tanımadıkları iki kişinin cep telefonlarını almaya çalıştığını fark edince şüphelileri etkisiz hale getirmeye çalıştı.
Bu sırada çıkan arbedede ev sahipleri, bir kişiyi etkisiz hale getirirken diğer şüpheli üzerindeki tabanca ile havaya ateş açtıktan sonra kaçtı.
Hane sahiplerinin yardım istedikleri komşularının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis, kaçmaması için evdekilerce eli eşarpla bağlanan hırsızlık şüphelisini gözaltına aldı.
Kaçan kişinin eşkal bilgilerini alan polis ekipleri, aynı mahallede yaptıkları araştırmada diğer şüpheliyi de çaldığı cep telefonlarıyla birlikte yakaladı. Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerindeki boş kovanlarda yaptığı incelemede şüphelilerin kuru sıkı tabanca kullandığını tespit etti.
Eve tuvalet penceresinden girdiği belirlenen şüpheliler Köprübaşı Polis Merkezine götürüldü.
Suriyelilerin komşusu İsmail Dağ, yaptığı açıklamada, "Adamlar tuvalet penceresinden içeri girmişler. Telefonları almaya çalıştıkları sırada biri uyanınca kaçmaya çalışmışlar. Arbede çıkmış. Biri de silah sıkarak kaçarken polise söylememeleri için bunları tehdit etmiş." dedi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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