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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
26.03.2019 - 05:55, Son Güncelleme:

Hırsızlık için tuvalet penceresinden eve girdiler! Yakalayıp eşarpla bağladılar

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Hırsızlık için tuvalet penceresinden eve girdiler! Yakalayıp eşarpla bağladılar

ADANA'da iki kişi tuvalet havalandırmasın hırsızlık için girdiği ev içerisinde, ev sahipleri tarafından fark edilince kaçmaya çalıştı. Bir kişi yakalanarak eli eşarpla bağlanarak etkisiz hale getirilirken diğer kişi polis tarafından yakalandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde tek odalı bir evde yaşayan Suriye uyruklu 5 kişi, içeride tanımadıkları iki kişinin cep telefonlarını almaya çalıştığını fark edince şüphelileri etkisiz hale getirmeye çalıştı.

Bu sırada çıkan arbedede ev sahipleri, bir kişiyi etkisiz hale getirirken diğer şüpheli üzerindeki tabanca ile havaya ateş açtıktan sonra kaçtı.

Hane sahiplerinin yardım istedikleri komşularının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis, kaçmaması için evdekilerce eli eşarpla bağlanan hırsızlık şüphelisini gözaltına aldı.

Kaçan kişinin eşkal bilgilerini alan polis ekipleri, aynı mahallede yaptıkları araştırmada diğer şüpheliyi de çaldığı cep telefonlarıyla birlikte yakaladı. Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerindeki boş kovanlarda yaptığı incelemede şüphelilerin kuru sıkı tabanca kullandığını tespit etti.

Eve tuvalet penceresinden girdiği belirlenen şüpheliler Köprübaşı Polis Merkezine götürüldü.

Suriyelilerin komşusu İsmail Dağ, yaptığı açıklamada, "Adamlar tuvalet penceresinden içeri girmişler. Telefonları almaya çalıştıkları sırada biri uyanınca kaçmaya çalışmışlar. Arbede çıkmış. Biri de silah sıkarak kaçarken polise söylememeleri için bunları tehdit etmiş." dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

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