Hırsızlık için özel kıyafet! Jandarma şaşkına döndü

Antalya'nın Avsallar Mahallesi, Söğüt Caddesi'nde devriye gezen Yeşilköy Jandarma ekipleri, dün gece saat 00.30 sularında kuyumcu dükkanına çatıdan girmek isteyen bir şahıs gördü. Şüphelenen ekipler şahsı suçüstü yakaladı.

Ekiplerin yaptığı incelemede, şüphelinin giydiği ilginç giysinin ön kısmında bir hazne ve içerisinde hırsızlıkta kullanılan eşyalar olduğunu tespit etti.

İfadesi alınmak üzere İncekum Jandarma Karakolu'na götürülen ve Özbekistan uyruklu İ.K., karakolda yapılan sorguda kuyumcu dükkanını soymak istediğini itiraf etti. Savcılığa sevk edilen İ.K. işlemlerinin tamamlanmasının ardından Alanya Cezaevi'ne gönderildi.