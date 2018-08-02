Hırsızlık çetesi bekçilere çarptı! Polis arkadaşlık teklif edip yakaladı
İstanbul'da, birbirinin omuzuna çıkıp tırmanarak girdikleri dairelerde hırsızlık yapan, yaşları küçük hırsızlık çetesini bekçiler çökertti. Polis, İstanbul dışına kaçan hırsızlardan birini, sosyal medya hesabından arkadaşlık teklif ederek yakaladı.
Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli çarşı ve mahalle bekçileri, önceki gün Telsiz mahallesinde bir kişiyi bir evin penceresinden çıkarken gördü. Bekçiler müdahale ederek 17 yaşında olduğu belirlenen R.S'yi yakaladı. R.S'nin üzerinden evden aldığı tespit edilen cep telefonu çıktı. Cep telefonu ev sahibine teslim edilirken, Zeytinburnu Araştırma Büro Amirliği ekipleri soruşturmayı derinleştirdi.
R.S'nin M.A (17), M.S.Ş (16) ve A.G (17) ile birlikte hareket ettiği ve bölgede 8 evden hırsızlık olaylarına karıştıkları, M.A'nın İstanbul dışına çıktığı belirlendi. Sosyal medya hesabı tespit edilen M.A'ya arkadaşlık teklifi yapıldı. Teklifi kabul eden M.A'yla randevulaşıldı. Buluşma yerine gelen M.A. gözaltına alındı.
Polis, grubun hırsızlık yaptığı görüntülere de ulaştı. Hırsızların tırmanarak ya da birbirlerinin omuzuna çıkarak üst kattaki dairelere ulaştıklarını belirledi. Gruptaki M.S.Ş'nin başka bir suçtan cezaevinde olduğu anlaşıldı. Emniyette sorgusu tamamlanan R.S çıkarıldığı adliyede tutuklanırken, M.A adliyeye sevk edildi.
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