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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DİYARBAKIR (İHA)
11.03.2019 - 11:27, Son Güncelleme:

Hırsızların rahatlığı pes dedirtti

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Diyarbakır’da gece saatlerinde bir eve giren hırsızların rahat tavırları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Eve giren hırsızlar gülerek kaçtı.

Olay, merkez Yenişehir ilçesi Ofis semtinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 6 Martta gece saat 02.00 sularında bir binanın 1. katına tırmanan eldivenli bir hırsız balkonu açık eve girerek daha sonra bina giriş kapısını açıp diğer 2 hırsızı da eve aldı. Hırsızlar evde uyuyan ev sahibine hiç aldırış etmeden bilgisayar ve tedavi için biriktirilen 2 bin 500 lirayı alıp kayıplara karıştı. Hırsızların rahat tavırları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Gözcülük yapan hırsız bina içerisinde defalarca merdiveni inip çıkarak spor yaptı. Korkuluklardan kayarak eğlenen hırsızların daha sonra aralarında çıkan tartışma, ev sahibinin uyanmasıyla son buldu. Ev sahibinin bağırması üzerine gülerek kaçan hırsızlar güvenlik kamerasını izleyen ev sahibini şok etti. Ev sahibinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri geniş çapta inceleme başlattı.

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