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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
05.02.2019 - 12:21, Son Güncelleme:

Hırsızların 'pes artık' dedirten yöntemi

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Hırsızların 'pes artık' dedirten yöntemi

Kırıkkale’den geldikleri Kocaeli’de bohçacı kılığında boş olduğunu tespit ettikleri evlerden yaklaşık 18 bin TL değerinde ziynet eşyası ve bir miktar para çalan 5 kişi gözaltına alındı. Akraba oldukları tespit edilen çete üyeleri adliyeye sevk edilirken, kendilerini görüntülemek isteyen basın mensuplarına saldırmaya çalıştı.

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  • Kırıkkale’den Kocaeli’ye hırsızlık için gelen 5 kişi gözaltına alındı
  • Kırıkkale’den Kocaeli’ye hırsızlık için gelen 5 kişi gözaltına alındı
  • Kırıkkale’den Kocaeli’ye hırsızlık için gelen 5 kişi gözaltına alındı
  • Kırıkkale’den Kocaeli’ye hırsızlık için gelen 5 kişi gözaltına alındı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Edinilen bilgilere göre, Kırıkkale’den bir otomobil ile Kocaeli’ye gelen 5 kişi, 21 Ocak tarihinde İzmit ilçesi Kuruçeşme Mahallesi’nde bohçacı kılığında gittikleri bir evde kimse olmadığını fark edince, evin kapısını toka ve kredi kartı ile açarak içeriye girdi.

Gündüz vakti girdikleri evden yaklaşık 15 bin TL değerinde altın, bileklik ve benzeri ziynet eşyası çalarak evden kaçtı. Kayıplara karışan şahıslar 29 Ocak tarihinde Kuruçeşme Mahallesi’nde bulunun bir eve aynı yöntemle giren şahıslar, içeriden 3 bin 500 TL para ve altın kolye bir adet nazar bocuğu çalarak kayıplara karıştı.

ŞÜPHELİLER AYNI ARAÇ İÇERİSİNDE YAKALANDI

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan teknik incelemelerde şahısların hırsızlık yaptıkları eve gittikleri aracın plakasını tespit edildi. Şahısların kimliklerinin belirlenmesi için ekipler çalışmalarını sürdürürken, şahısların kullandığı aracın dün İstanbul’dan Kocaeli’ye geldiği tespit edildi.

Ekipler tarafından takibe alınan araçta bulunan şahısların yakalanması için derince ilçesinde operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda araç içerisinde bulunan F.K. (28), H.A.(26), G.S.(22) isimli kadınlar ile H.A.A. (23) ve Ç.K. (27) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. 

AKRABA OLAN ÇETE ÜYELERİ SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen şahıslardan, F.K.’nın Ç.K. isimli şahısla, H.A.’nın H.A.A ile evli olduğu ve tüm şüphelilerin ise akraba oldukları tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinde şahıslardan F.K. isimli kadının 32 adet hırsızlıktan suç kaydının olduğu ve arandığı, H.A.’nın 14 adet hırsızlıktan, G.S.’nin 12 adet, H.A.A.’nın 10 adet, Ç.K.’nın ise 5 adet hırsızlıktan suç kaydının olduğu tespit edildi. 

BASIN MENSUPLARINA SALDIRMAYA ÇALIŞTILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Sevkleri sırasında emniyet önünde kendilerini görüntülemek isteyen basın mensuplarına saldırmaya çalışan basın mensuplarının sorularına da küfürle cevap verdi. 

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