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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)-AA
14.12.2018 - 20:21, Son Güncelleme:

Hırsızları o detay yaktı

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Hırsızları o detay yaktı

YALOVA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir playstation oyun salonundan piyasa değeri 12 bin lira olan malzeme çalan 2 kişiyi, güvenlik kameralarına yansıyan el ve boyun dövmelerinden belirleyerek yakalandı.

Yalova'nın Altınova ilçesi Tavşanlı beldesinde bulunan bir Playstation oyun salonunda meydana gelen hırsızlık olayında 2 adet plazma televizyon, 4 adet PS3, 2 adet PS4, 6 adet PS4 oyun konsolu, 15 adet PS3 oyun konsolu, 1 adet Lenova marka laptop olmak üzere piyasa değeri 12 bin lira olan malzeme çalındı. Hırsızlık olayı sonrası Yalova İl Jandarma Komutanlığınca oluşturulan özel ekip tarafından olayın aydınlatılması ve faillerinin yakalanması amacıyla yapılan teknik ve istihbari çalışmaların neticesinde, şüphelilerin Eskişehir'den kiraladıkları araçla gelerek hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edildi. Etraflıca yapılan araştırmada edinilen bilgiler ve çevre kamera görüntülerinin incelenmesi sonucunda olayın faillerinin M.Ş. (22) ve B.B. (24) olduğu belirlendi. Ekipler, şüphelilerin bulunabilecekleri yer ve adresleri tespit ederek, yapılan operasyonla gözaltına aldı.

DÖVMELERDEN TESPİT EDİLDİLER

Öte yandan Yalova İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde 10 Ekim 2018 ve 4 Aralık 2018 tarihlerinde meydana gelen iki ayrı işyerinden hırsızlık olayı ile ilgili şüphelilerin bağlantılarının olabileceği değerlendirilerek soruşturma ve araştırmanın derinleştirilmesi sonucunda şüphelilerin, bu iki olayın da faili olduklarını belirledi. Kamera görüntülerindeki belirgin özellikler (el ve boyun bölgesindeki dövmelerin) kriminal incelemesi neticesinde aynı kişiler olduğu anlaşıldı. Üç hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri belirlenen M.Ş. ve B.B. mahkemeye sevk edildi. B.B. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, M.Ş. ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

 

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