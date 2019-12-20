Hırsızlara komandolarla operasyon

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri özellikle tekstil ve baskı firmalarını hedef alarak tonlarca kumaş ve giyim malzemesi çalıp piyasada satan çeteye yönelik çalışma başlattı. Ekipler ilk önce Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Silivri ve Tekirdağ’da meydana gelen hırsızlık olaylarını mercek altına aldı. Hırsızlık yapılan bölgelerdeki güvenlik kamera kayıtlarını ve PTS kaydı görüntülerini tek tek inceleyen ekipler, şüpheli bir aracın hırsızlık yapılan bölgelerde birçok kez görüldüğünü tespit etti. Şüpheli aracı teknik ve fiziki olarak takibe alan ekipler hırsızlık şebekesi üyelerinin kimlik bilgilerini ve İstanbul’da bulunan adreslerini belirledi. Ekipler şüphelilerin İstanbul’daki 7 adresine operasyon düzenledi.

OPERASYONA KOMANDOLAR KATILDI

Jandarma Komando Timleri’nin de destek verdiği baskında G.K, S.B, M.D ve A.K. isimli dört şüpheli ekiplerce kıskıvrak yakalandı. Hırsızlık olaylarında kullanıldığı değerlendirilen bir otomobile de el konuldu. Yapılan incelemede şüphelilerin tekstil ve baskı firmalarını hedef alarak tonlarca kumaş ve giyim malzemesi çalıp piyasada sattıkları belirlendi. Şüphelilerin Tekirdağ’da 11, Beylikdüzü’nde 3, Esenyurt’ta 8, Büyükçekmece’de 2 ve Silivri’de 3 olmak üzere toplam 27 hırsızlık olayının faali oldukları tespit edildi. Jandarma’da sorgusu tamamlanan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.





