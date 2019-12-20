MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHırsızlara komandolarla operasyon
GeriGündem Hırsızlara komandolarla operasyon
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Fırat ALKAÇ/İSTANBUL
20.12.2019 - 10:57, Son Güncelleme:

Hırsızlara komandolarla operasyon

Fırat ALKAÇ
Fırat ALKAÇ
falkac@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fırat ALKAÇ
Fırat ALKAÇ
falkac@hurriyet.com.tr

İstanbul merkezli hırsızlık çetesini takibe alan Jandarma ekipleri, komandoların da desteğiyle operasyon düzenledi. 27 farklı hırsızlık olayının faili olan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri özellikle tekstil ve baskı firmalarını hedef alarak tonlarca kumaş ve giyim malzemesi çalıp piyasada satan çeteye yönelik çalışma başlattı. Ekipler ilk önce Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Silivri ve Tekirdağ’da meydana gelen hırsızlık olaylarını mercek altına aldı. Hırsızlık yapılan bölgelerdeki güvenlik kamera kayıtlarını ve PTS kaydı görüntülerini tek tek inceleyen ekipler, şüpheli bir aracın hırsızlık yapılan bölgelerde birçok kez görüldüğünü tespit etti. Şüpheli aracı teknik ve fiziki olarak takibe alan ekipler hırsızlık şebekesi üyelerinin kimlik bilgilerini ve İstanbul’da bulunan adreslerini belirledi. Ekipler şüphelilerin İstanbul’daki 7 adresine operasyon düzenledi.

 

OPERASYONA KOMANDOLAR KATILDI

Jandarma Komando Timleri’nin de destek verdiği baskında G.K, S.B, M.D ve A.K. isimli dört şüpheli ekiplerce kıskıvrak yakalandı. Hırsızlık olaylarında kullanıldığı değerlendirilen bir otomobile de el konuldu. Yapılan incelemede şüphelilerin tekstil ve baskı firmalarını hedef alarak tonlarca kumaş ve giyim malzemesi çalıp piyasada sattıkları belirlendi. Şüphelilerin Tekirdağ’da 11, Beylikdüzü’nde 3, Esenyurt’ta 8, Büyükçekmece’de 2 ve Silivri’de 3 olmak üzere toplam 27 hırsızlık olayının faali oldukları tespit edildi. Jandarma’da sorgusu tamamlanan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Hırsızlara komandolarla operasyon


False
Fırat ALKAÇ
Fırat ALKAÇ
falkac@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle